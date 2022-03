Nati Jota es una de las jóvenes argentinas del mundo del espectáculo que más presente está en Instagram. No solo lo hace como diversión sino que lo toma como un verdadero empleo. "Siempre estoy trabajando con mis redes sociales, haciendo contenido y trabajando con marcas, que hoy en día es una parte importante de mi trabajo, que me da independencia", explicó en diálogo con Revista Noticias.

Y continuó: "Tenemos nuestro propio medio que son nuestras redes. Eso nos hace no depender de nadie y poder elegir con más libertad qué querés hacer y qué no".

Sobre el material que comparte, indicó: "Subo cuándo me pinta y cuando no, no subo. A veces pienso qué hago cuando no estoy con el celular, qué soy cuando no estoy hiperestimulada e hiperconectada. Siento que no sabemos estar solos hoy en día".

Ahora, Nati publicó dos fotografías después de realizar actividad física y sus admiradores la llenaron de elogios. "Cervecita premio post entrenamiento", redactó junto a las instantáneas.

Nati Jota publicó dos fotografías después de entrenar y la llenaron de elogios en Instagram

"Natutii sos lo más. Éxitos siempre", "Linda", "Qué bombón de mujer", "Diosa", "Vos sos el premio", "Muy hermosa y re buena onda siempre, bella por fuera y mucho más por dentro", "El equilibrio perfecto" y "Diosa del Olimpo", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

