Elton John intentó adoptar a un niño ucraniano pero se lo negaron por esta homofóbica razón

Elton John, cantante, pianista, compositor y músico británico recientemente ha denunciado que le impidieron adoptar a un huérfano ucraniano. Con una carrera de más de 50 años, el artista ha lanzado más de 30 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los artistas musicales más exitosos de la historia.

Elton es el único artista en mantener al menos una canción dentro del “Billboard Hot 100” durante 30 años consecutivos, desde 1970 hasta 2000. Su canción “Candle in the Wind 1997”, reescrita en ocasión de la muerte de Diana de Gales vendió más de 33 millones de copias y es el segundo sencillo más vendido en la historia. Su trabajo también se ha extendido hacia la composición, la producción y, en ocasiones, la actuación. Sin dudas el artista proyecta una muy buena imagen hacia el público por lo que el hecho de que se le haya negado el adoptar un niño ha sorprendido a todo el mundo.

Elton John reveló el pasado fin de semana en el podcast de Dua Lipa “Dua Lipa: At Your Service” de iHeartRadio, que se les negó la oportunidad de adoptar a un bebé VIH positivo de 14 meses llamado Lev. Sobre ello, el artista afirmó: “Estuve cargando a este niño pequeño durante horas. Tuvimos una conferencia de prensa al final y dijeron: 'Pareces muy aficionado a este niño. ¿Pensarías en adoptarlo? y dije: '¡De verdad me encantaría!'”.

Increíblemente a John no se le permitió adoptar al niño debido a su sexualidad: “Debido a que era gay, no se me permitía de todos modos”, compartió. “Después de que eso sucedió, David dijo: 'Bueno, ¿Qué piensas acerca de tener hijos?' Siempre dije que no, pero este niño me estaba diciendo algo. Él estaba diciendo 'Vamos, puedes ser papá', y fue entonces cuando decidimos tener hijos, gracias a este niño pequeño en Ucrania".

Imagen: El Tiempo

Además de ello, la ley ucraniana requiere que un padre adoptivo no tenga más de 45 años, significativamente más joven que el cantante británico, que tenía 62 años en ese momento. Finalmente, la ley también exige que los padres estén casados, pero Ucrania no reconoce la unión homosexual como matrimonio. Esto verdaderamente rompió el corazón de Elton John quien actualmente tiene 75 años.