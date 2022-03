¿Cuántos años tenía Fran Drescher cuando protagonizó La Niñera?

Fran Drescher interpretó a Fran Fine, en la serie de televisión La Niñera en los años 90. Su personaje era conocido por su audaz sentido del estilo y por su avasallante personalidad que hacía que se apodera del lugar en el que entraba.

En la actualidad Fran Drescher es una exitosa mujer de 64 años que ha logrado todos los propósitos que se ha puesto en la vida. Pero, ¿qué edad tenía cuando comenzó a grabar La Niñera? ¡Muchos se sorprenderán! Pues si bien la gran mayoría pensaban que se trataba de una joven veinteañera, la actriz tenía en ese momento ya 36 años.

Al finalizar el proyecto, después de casi seis años, la actriz se despidió de su personaje más icónico con 42 años de edad.

Mientras estaba en La Niñera, el cáncer de Fran Drescher fue mal diagnosticado

Fran Drescher tenía cáncer de útero, pero fue mal diagnosticada y maltratada por una condición premenopáusica que no tuvo durante los últimos dos años de La Niñera. "Mis médicos me dijeron que estaba experimentando síntomas debido a una larga lista de razones: era demasiado joven, demasiado delgada, ¡incluso comía demasiadas espinacas!", escribió en el sitio web de Cancer Schmancer.

Agregó que sus médicos le recetaron hormonas pero no ordenaron las pruebas de diagnóstico correctas.

“En ese momento, no sabía preguntar por qué o por qué no, ¡porque estaba feliz de que me dijeran que era demasiado joven para algo! Pero finalmente, después de una biopsia de endometrio, se confirmó mi mayor temor: tenía cáncer”, escribió Fran Drescher sobre su diagnóstico de 2000.

Y relató sobre el proceso: “Me tomó dos años y ocho médicos antes de que finalmente me dijeran que tenía un cáncer ginecológico".

Fran Drescher después de La Niñera

Después de interpretar a la niñera titular en La Niñera, Fran Drescher protagonizó otra comedia llamada Happily Divorced, que se basó en la vida de la actriz con su ex marido Peter Marc Jacobson. Jacobson, el co creador y coproductor del programa, se declaró gay después de separarse de Drescher.

En enero de 2020, Drescher anunció que ella y Jacobson estaban escribiendo el libro para una adaptación musical de La Niñera.

Protagonizó Indebted en 2020 y retomó la voz del personaje Eunice para la recientemente lanzada película animada Hotel Transylvania: Transformania.

¿Cuál es tu escena favorita de Fran Drescher en La Niñera?