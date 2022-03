Tostadas francesas: todos los secretos de un postre de película

Las tostadas francesas son un plato icónico de los países del norte. Son sabrosas, económicas y muy fáciles de hacer. Puedes comerlas como merienda, como desayuno o en algún momento que quieras algo dulce. Hoy aprenderás está deliciosa receta. Lo interesante de esta receta, es que puedes prepararlas dulces o saladas. Si deseas que sean saladas, simplemente agrégale un poco de sal al huevo que vayas a utilizar y prueba con ingredientes como rúcula, queso brie o palta. Queda muy bien con jamón serrano y se convierte en un brunch perfecto.

Para nuestro platillo de hoy, agregaremos bananas y fresas. Pero, si no te gusta, puedes utilizar arándanos o cualquier otra fruta. También, utilizaremos untable de cacao y avellana, puedes utilizar la marca que más te guste. Pon manos a la obra y disfruta esta receta. Si no eres fan de la opción aquí propuesta, no te preocupes. Puedes utilizar la preparación que más te guste. Crema pastelera, nata, lemon curd o dulce de leche son otras opciones seguras que quedan muy bien con frutas y frutos secos. Disfruta de nuestra receta de tostadas francesas.

Tostadas francesas

Ph: Colombia.com

Ingredientes:

1 pote de untable de avellana y cacao

½ banana

3 fresas

Azúcar impalpable

Pan lactal

1 huevo

1 taza de leche

Mantequilla

Procedimiento:

Primero bate la taza de leche con el huevo. Pon a calentar una sartén a fuego medio. Pasa los panes por la mezcla de leche y huevo.

Luego pon a tostar con mantequilla los panes de ambos lados y cuando estén dorados úntalos con avellana y cacao. Mientras tanto rebana las frutas.

Rellena ambos panes con el untable y sobre el pon las frutas. Espolvorea con azúcar impalpable y listo.

