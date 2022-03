La niñera: otras series donde actúa Grace, la hija menor de Maxwell Sheffield

El primer trabajo de Madeline Zima no fue en La Niñera, sino muchos años antes, en 1988, cuando tenía tan solo 24 meses de edad, en un comercial de televisión. Después vino su primer protagónico en 1992 en la película La mano que mece la cuna, donde interpretó a Emma Bartel. Gracias a su trabajo en esta película fue que un año después formó parte de Mr. Nanny.

También en 1993 obtuvo el papel de Grace Sheffield, la hija menor de Maxwell Sheffield, en la serie de televisión llamada La Niñera, que duró seis años. Estos dos papeles actorales lanzaron a Madeline Zima al centro de atención y al mundo de la actuación.

Aunque todavía no ha ganado ningún gran premio, Madeline Zima recibió su primera nominación a Mejor Actriz Joven Menor de Diez Años en un premio de Película en 1993. Hasta la fecha, ha sido la persona con mayor cantidad de nominaciones para este premio.

El otro papel destacado de Madeleine fue como el personaje de Mia Lewis en Californication a lo largo de los cuatro años de la serie, de 2007 al 2011, en donde interpretaba a una adolescente sexualmente precoz e intrigante en el programa que se transmite en YouTube.

En el 2009 llegó Héroes, otro trabajo sexualmente sensible que presenta a un compañero de cuarto bisexual con un interés amoroso tentativo con personajes como Gretchen Berg y Claire Bennet.

Varias revistas han reconocido su destreza actoral a lo largo del tiempo, aunque también han resaltado su belleza. Una de estas fue la FHM que en el 2009 la posicionó en el quinto lugar de la lista de las mujeres más sexys del mundo.

Por primera vez en 2014, estuvo en la lista de nominados del Festival Internacional de Cine La Femme, un premio importante en su categoría, ¡y ganó el premio Rising Star!

Sus otros trabajos actorales en películas incluyen La nueva cenicienta, Looking for Sunday, Dimples, The Collector y más recientemente Painkillers.

Algunas proyectos de los que participó la hija menor de Maxwell Sheffield

Madeline Zima tiene más de 40 películas en su haber desde el inicio de su carrera hasta la fecha. Algunas de estas son:

2018 – “The Morning After”

2017 – “La Cadena”

2016 – “La chica de los sueños” (corto)

2015 – “Weepah Way por ahora”

2013 – “Tipo de amor loco”

2011 – “Un monstruo en París”

2010 – “Nuestra canción de amor”

La actriz ha aparecido en más de 20 series de televisión desde 1993 hasta la fecha, entre las que se encuentran:

2017 – “Twin Peaks”

2015 – “Agent X”

2013 – “Betas”

2012 – “Big City”

2007 – “Grey’s Anatomy”

2004 – “Mujeres de Blanco”

1993 – “Ley y orden”

¿En qué otro proyecto has visto a la actriz de La Niñera?