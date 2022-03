Suave y abrigado, cómo limpiar correctamente un edredón

La limpieza del hogar requiere atender a diferentes elementos y establecer una rutina que permita atender a todos ellos. En esto, hay actividades que debemos realizar diariamente, semanalmente o bien, por temporadas, como es el caso del edredón. Con el cambio de temporada lo cambiamos por uno más fresco o por otro abrigado. Entonces, resulta necesario hacer una higiene adecuada.

Existen diferentes tipos de edredón, algunos de ellos tienen corderito, otros rellenos de plumas, de poliéster y otros tantos. Asimismo, se los puede conseguir en cualquier color y resulta necesario limpiarlos periódicamente para quitar la suciedad visible y para eliminar los ácaros. Para hacerlo, existen algunos consejos que podrás tener en cuenta.

¿Cada cuánto limpiar el edredón? Esto dependerá de la utilidad que le des o de si está cubierto o no por una funda. En este caso, podrás lavarlos cada 6 meses, aunque en el caso de que lo consideres necesario, podrás hacerlos cada 2 o 3 meses.

Limpia el edredón con los cambios de temporada

Fuente: Pixabay

Edredón de relleno natural

Como siempre te comentamos, lo primordial es dar lectura a las etiquetas de los productos al momento de limpiar. Sin embargo, si esta no está, entonces te servirá saber que el proceso de aseo de tu edredón será diferente de acuerdo al material de su composición.

En el caso de que su relleno sea natural, lo ideal será colocarlo en la lavadora utilizando un programa de lavado corto para ropa delicada que tenga un centrifugado suave. Por otro lado, coloca solo un tercio del detergente que usualmente empleas y evita el uso de suavizante. Al finalizar, asegúrate de que seque completamente antes de volver a guardarlo.

Noticias Relacionadas Imperdibles, consejos para limpiar tus sábanas y dejarlas impecables

Seca tu edredón de forma horizontal

Fuente: Shutterstock

Edredón de relleno de fibras sintéticas

Por otra parte, si tu edredón tiene relleno de fibras sintéticas, el proceso será algo diferente. Una vez que hayas chequeado que no esté descosido y que pueda perder relleno, llévalo a la lavadora, que debe tener la capacidad para que entre cómodamente. Elige un ciclo corto de lavado y que use agua a temperatura templada. Al secar, tiéndelo a la sombra y en lo posible, de forma horizontal para que el relleno no pierda la forma.