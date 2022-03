Sean Penn amenaza con fundir sus estatuillas de los Óscar si no se le permite hablar al presidente de Ucrania

Si hay alguien que no dudó en reaccionar frente a la invasión de Rusia sobre Ucrania fue Sean Penn. El actor estadounidense, famoso por su compromiso político y una faceta activista que ha extendido a su filmografía, se trasladó de inmediato al país invadido por Vladimir Putin con la idea de desarrollar un documental para Vice sobre el conflicto.

Sean Penn se ha mostrado especialmente duro contra la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y ha prometido “fundir” públicamente sus estatuillas si la organización opta por no darle la oportunidad a Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, de hablar durante la retransmisión en directo de la ceremonia de entrega de los Premios Óscar 2022.

Ante la terrible situación que está viviendo el pueblo ucraniano El actor norteamericano Sean Penn ha dicho: “Si eso pasa, animaré a todos los nominados a protestar y boicotear los premios”, ha expresado en forma terminante a CNN el actor.

En las últimas semanas se ha planeado la intervención del líder ucraniano en la noche más importante de los premios del cine mundial. Esto sucedió después de que una de las presentadoras de la ceremonia, Amy Schumer, hablara sobre la responsabilidad de los Premios Óscar a la hora de dar voz a Zelenski, presidente de Ucrania.

Imagen: Cultture

El actor Sean Penn ha señalado: “No hay nada más grande que los Premios Óscar de la Academia puedan hacer que darle a Zelenski, presidente de Ucrania, la oportunidad de hablar con todos nosotros. Tengo entendido que se ha tomado la decisión de no hacerlo. No soy yo quien puede decir si el presidente Zelenski hubiera querido hacerlo o no... Si la Academia ha elegido no escuchar a los líderes de Ucrania, que están recibiendo balas y bombas por nosotros, junto con los niños ucranianos que están tratando de proteger, entonces creo que cada una de esas personas y cada parte de esa decisión habrá sido el momento más obsceno de toda la historia de Hollywood”.