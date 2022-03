Así luce hoy Isabelle Fuhrman, la protagonista de La huérfana

La asesina a sangre fría es Esther en La Huérfana de 2009, interpretada por Isabelle Fuhrman, logró engañar al sistema de orfanatos, así como a las familias que la hacen pensar que es una niña real. En realidad es una adulta con un trastorno genético que la hace parecer una niña. Ataca a las familias, seduce al patriarca y los mata a ellos y a cualquiera que se interponga en su camino.

Lo sorprendente es que Isabelle Fuhrman tenía tan solo 12 años cuando interpretó a Esther. El mismo año que La Huérfana, participó de Los niños del maíz y Los juegos del hambre.

Un año después, la actriz protagonizó "Nunca me abandones" como una hija cuyo padre los lleva a un viaje de campamento para reavivar el vínculo entre él y sus hijos, pero se ve envuelto en una lucha sobrenatural para escapar del bosque. En 2016, luchó contra gente enloquecida junto a John Cusack y Samuel L. Jackson en la adaptación de la novela de Stephen King, "El pulso: la llamada del apocalipsis".

¿Qué fue de la vida de la protagonista de La Huérfana?

Isabelle Fuhrman mantiene un perfil cómodamente bajo. Su cuenta de Twitter es bastante tranquila, mientras que su Instagram es más activo, donde muestra un poco de su vida. Correr es una actividad por la que ella vive.

Se ha mantenido muy ocupada en su vida profesional. Tiene cinco proyectos recientes muy exitosos. La primera es "Tape", dirigida por Deborah Kampmeier (Hounddog). Se basa en una historia real en la que Fuhrman interpreta a una aspirante a actriz que se encuentra en el oscuro mundo de Hollywood.

La segunda es la secuela de la película "Escape Room" de Adam Robitel de 2019. Esta película se lanzó en el 2021 bajo el nombre de "Escape Room: Tournament of Champions".

También en el 2021 salió "The Last Thing Mary Saw" del escritor y director debutante Edoardo Vitaletti. La película de terror, ambientada en 1843, sigue a la hija menor de una familia religiosa estricta que se encuentra detenida después de descubrir que su abuela matriarcal sospechosamente muerta. Stefanie Scott , Judith Roberts y Rory Culkin también son los protagonistas junto Isabelle Fuhrman.

Isabell Fuhrman demostró que tenía la habilidad de actuación perfecta para asustarnos hace más de 10 años en La Huérfana. Pero para ella no fue suficiente, es por esto que decidió participar de "Orphan: First Kill", la precuela de la película que se espera que llegue a los cines este año, en donde la actriz repite su papel como Esther.

