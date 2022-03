Una escena de Friends tuvo que ser eliminada por este motivo

Todavía es difícil creer que Friends salió del aire hace 18 años, y aunque los fanáticos acérrimos probablemente nunca se cansarán de volver a ver la comedia, hay una extraña escena eliminada que algunos fanáticos pueden no haber visto.

Este video muestra una escena cortada de un episodio posterior al 11 de septiembre, "The One Where Rachel Tells Ross", que estaba programado para transmitirse en NBC solo unas semanas después del ataque terrorista en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos).

Como muestra el clip, originalmente involucraba una trama en la que Chandler y Monica están retenidos en el aeropuerto debido a una broma inapropiada sobre bombas que hace Chandler, pero, después del 11 de septiembre, se reescribió con motivo de los ataques y mostró a Chandler y Mónica "compitiendo" con otra pareja de recién casados ??en su vuelo.

¿De qué trata la escena eliminada de Friends?

En la trama original (como muestra el clip), Chandler y Monica van camino a su luna de miel y la TSA los detiene en el aeropuerto cuando Chandler se burla de un letrero que dice "La ley federal prohíbe cualquier broma sobre el secuestro o bombardeo de aeronaves", porque por supuesto, Chandler Bing no puede resistir rebelarse contra un letrero que le dice específicamente que no haga bromas.

"No se preocupe, señora, me tomo mi bombardeo muy en serio", dice, lo que por supuesto lleva a que Chandler sea detenido. Después de hablar mucho, Mónica y Chandler casi se las arreglan para salir de la oficina cuando Chandler recibe una desafortunada llamada de Joey sobre una (falsa) fuga de gas, y Joey pregunta si deberían derribar la puerta. Chandler, hablando antes de pensar, responde: "No, quiero que te quedes ahí y veas cómo explota todo".

El video está precedido por el mensaje: "Como parte de la historia del programa, esperamos que las escenas se puedan ver con el espíritu en el que se concibieron originalmente". Por supuesto, la escena ahora, incluso tantos años después de los trágicos eventos del 11 de septiembre, parece inquietantemente profética, pero el hecho de que los productores eligieran lanzar el clip mucho más tarde, después de que el programa salió del aire y el tiempo puso distancia entre el los eventos del ataque terrorista y el presente: habla de la conexión del programa con Nueva York.

Muchos momentos de Friends, tanto divertidos como serios, tuvieron lugar en el aeropuerto, si lo piensas bien: Rachel se baja del avión; Chandler finge ir a Yemen; Emily ve a Ross casi volar a su luna de miel con Rachel. Friends era un espectáculo que tenía lugar en un universo en el que podías perseguir al amor de tu vida hasta la puerta del aeropuerto, y creo que ese es el espíritu que esta escena debía tener.

