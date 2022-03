Para no perder de vista, cómo limpiar un saco de dormir

Los sacos de dormir son imprescindibles para ir a acampar dado que presentan varios beneficios. Es que no solo nos abrigan sin necesidad de llevar grandes cargas de sábanas o edredones, sino que también son fáciles de transportar, son livianas y no ocupan mucho espacio. Sin embargo, a pesar de que están en contacto con otras superficies y de que generalmente se los usa en exteriores, no siempre le damos el lavado correcto. Frente a esto, debes saber que limpiarlos es muy simple con estos consejos.

En ocasiones cuando nos vamos de acampe llevamos con nosotros un saco de dormir para que todo sea más cómodo. Estos son de gran utilidad y se adaptan a nuestras necesidades, dado que se las puede conseguir en diferentes tamaños y características. Sin embargo, luego no los lavamos cómo corresponde. Frente a esto, podrás elegir limpiarlos a mano, lo cual es el método más sencillo y efectivo. Para saber cómo hacerlo, lo recomendado es que leas la etiqueta y tengas en cuenta esas sugerencias.

Los sacos de dormir entran en contacto con diferentes tipos de suciedad

Fuente: Shutterstock

Si has perdido estas instrucciones o bien si quieres ir directamente hacia la lavadora, entonces será mejor que hagas caso a estás sugerencias que harán que limpiar tu saco de dormir sea algo muy simple:

Lava el saco de dormir solo. Un primer consejo al limpiar este elemento consiste en colocar este único elemento en la lavadora. Esta recomendación se debe, por un lado, a que al mojarse puede tomar mucho peso y ocupar todo el espacio. Y por otro, porque puede desteñir y manchar las prendas que se encuentren en lavarropas en ese momento.

Coloca los sacos de dormir solos en la lavadora

Fuente: Shutterstock