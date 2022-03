Nati Jota acaparó toda la atención con esta fotografía desde el ascensor

Al igual que muchas figuras argentinas, Nati Jota utiliza su cuenta de Instagram para hacer catarsis. Así, en varias oportunidades, sus miles de seguidores han podido conocer aspectos muy íntimos de la vida de la influencer. Tiempo atrás, hizo una gran reflexión sobre la maternidad y muchos quedaron sorprendidos al conocer su postura.

"Hace poco descubrí que realmente soy muy afortunada de tener un vínculo tan piola con mi mamá. Yo pensaba que era normal que haya estado siempre tan presente de una manera tan amorosa y buena. Hoy me percato, lo celebro y lo agradezco. Y la disfruto día a día lo más que puedo", comenzó su relato.

Y sumó: "Toda mi vida sentí que quería ser mamá. En algún momento. En el futuro. Hoy, con 27 años, sigo con la misma sensación, 'más adelante'. ¿Y si ese 'más adelante' nunca llega? ¿Y si ese deseo que creí que era mío, en realidad, era como creía que tenían que ser las cosas? Tanto que juré que lo deseaba".

"No quiero decir acá que no quiero ser mamá. De hecho, aún creo que sí voy a quererlo algún día. Pero me gusta darme cuenta de que hoy en día nos lo podemos preguntar y cuestionar. Que cuando lo sea, realmente va a ser un deseo MÍO. Veo amigas mías más grandes que confirman mi teoría: en algunas, ese 'más adelante' que se decían nunca llegó. En realidad, no era su voluntad. Celebro que hoy podamos charlarlo y conectar con lo que verdaderamente queremos y lo que no", concluyó.

También, Nati se dedica a compartir fotografías que rara vez pasan desapercibidas para los internautas. Ahora, en una de sus últimas publicaciones posó desde el ascensor y se llevó todas las miradas de los usuarios.

