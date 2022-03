Los perros, ¿pueden deprimirse?

Los perros nos alegran con todo tipo de bailes, corridas y piruetas que realizan cuando nos reciben en casa. La cola en formato "helicóptero" nos indica claramente que están felices de que volvamos al hogar para estar con ellos. Son leales amigos que nos pueden ayudar en momentos de soledad o tristeza, y que a la vez son capaces de motivar a toda la familia, en especial a los más chicos. Incluso la clínica médica los recomienda para determinados tratamientos en adultos o infantes.Pero, ¿sabías que ellos también pueden padecer depresión y emitir señales inequívocas al respecto?

Estos animales nos acompañan desde tiempos inmemoriales. Desde los personajes más célebres de la humanidad y de la ficción han mostrado debilidad por ellos. Son protagonistas de películas, canciones, cuentos, dibujos animados, e infinidad de historias. Scooby Doo, Rin Tin Tin, Lassie, Beethoven, Butkus (el inseparable perro de Rocky Balboa), Snoopy, entre tantos otros, son entrañables perros del mundo del espectáculo que quedaron en la memoria colectiva, y confirmaron el poder del vínculo que pueden generar con sus dueños y los amantes de las mascotas.

En cuanto a los famosos de la historia que se deleitaron con sus mascotas podemos citar a Sigmund Freud y Jo_Fi, un perro de raza Chow Chow que llegó a utilizar con sus pacientes; Marylin sintió pasión por Maf, un caniche blanco que le regaló Frank Sinatra; Paul McCartney componía junto a Martha, su dulce ovejera; Abraham Lincoln posó con Fido, el primer perro en ser fotografiado en la Casa Blanca; Alfred Hitchcock nunca se separaba de su Seayham Terrier Sarah, entre tantos otras celebridades en diferentes épocas de la humanidad. Pese a esto, una cuestión poco difundida tiene que ver con los bajones anímicos que pueden llegar a experimentar estos animales.

Los perros también pueden sufrir tristeza y depresión

La depresión en los perros

Una cuestión recientemente explorada por veterinarios y clínicos tiene que ver con la salud mental de los perros, y aunque te cueste creerlo la enfermedad más común al respecto es la depresión, que tiene síntomas muy parecidos a los que muestran las personas. Y es casi seguro que los responsables directos de su malestar sean sus dueños, por el modo de vida que llevan, por la atención que le dedican, por los cambios repentinos no elaborados junto al animal. Por más gracioso que pueda sonarte todo esto, los veterinarios recomiendan seguir con atención la conducta del can en vísperas y luego de cambios profundos en los hábitos de vida de una persona o familia, en caso de que cambie la dinámica del hogar.

Cuáles son los síntomas de la depresión en perros

Uno de los síntomas más indicativos de que el perro está deprimido es que duerma mucho. En este sentido, desde la clínica veterinaria sostienen que si el animal empieza a dormir en momentos no habituales del día, algo extraño está pasando con él por lo que es importante vigilar la situación para ver si se prolonga. Siempre es importante acudir al veterinario para que nos guíe en este proceso.

Otra señal de depresión en el can es que no muestre interés por comer. Si ves que su cazuela sigue con alimento luego de pasadas varias horas o entrado bien el día significa que no se está alimentado bien. En caso de descartar malestar fisiológico, el problema debe radicar en su ánimo.

También debe alertarnos que el perro no quiera salir a pasear a la calle o plaza. Si nos acercamos con la correa y el animal no demuestra interés debemos preocuparnos y establecer un plan de acción para ayudarlo a salir de ese mal momento. Que se lama o mastique en exceso también puede estar enraizado en problemas fisiológicos o psicológicos. Los perros deprimidos a menudo se lamen o mastican las patas para calmarse.

Si el perro no demuestra interés en salir está deprimido

Causas de la depresión canina

Este malestar anímico puede deberse a cambios de hábitos en la vida de la familia, partida de un miembro muy apreciado por el perro, cambios ambientales, o pérdida de otro animal amigo. Como en el caso de los humanos, podemos ayudarlos a salir de su estado depresivo, acompañándolos con comprensión y volviendo a estimularlos con las cosas que sabemos le gustan: comida, paseos, sol, vida al aire libre, compañía, y amor, sobre todo amor.