Qué dijo Zharick León de la nueva voz de Rosario Montes en Pasión de Gavilanes

Tras una larguísima espera, los fieles seguidores de Pasión de Gavilanes pudieron volver a ver a todos sus personajes juntos en la televisión. El pasado 14 de febrero se estrenó en Telemundo la continuación de la historia más aclamada de los últimas dos décadas y hoy, no hay quien no hable de lo que está sucediendo en la pantalla chica con los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Pasión de Gavilanes

Todo el elenco original está presente en esta segunda temporada de la producción de Julio Jiménez que se estrenó casi 20 años atrás en Canal Caracol. Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Michel Brown, Natasha Klauss y Juan Alfonso Baptista vuelven a brillar juntos y a ellos se suman grandes artistas.

Como era de esperar, la producción de la tira realizó algunos cambios y uno de ellos fue a la cantante que interpreta las canciones de Rosario Montes. Sobre este tema habló Zharick León, la actriz colombiana que le da vida al personaje y quien es la que debe realizar la fonomímica cuando suena la melodía.

"Todavía hay gente que cree que soy la que canto o yo les digo 'no, yo no soy la que canto' y no me creen, entonces eso hasta cierto punto habla bien de mi trabajo y del trabajo de los productores porque las voces que han elegido han sido supersimilares, tan parecidas que la gente no cree que no sea yo", manifestó en diálogo con People en Español.

La cantante Ángela Chadid no es más quien está del otro lado del micrófono. "Es una voz más madura, no me molestó (el cambio). Al principio como todo, como todo lo nuevo uno como que 'me gustaba más la otra', pero ya empiezas a cogerle cariño, a reconocer que hay cosas muy bonitas, que tiene una voz bella y te empiezas a enamorar y empiezas a valorar eso nuevo que llega a tu vida", señaló Zharick.

Y agregó: "Me gusta, me gusta mucho y me siento cómoda y siento que esa voz es muy similar a mi tono de voz hoy, entonces pienso que fue una buena elección".