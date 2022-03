Nunca pasa de moda, cómo cuidar una planta de margaritas

Si estás pensando en sumar a tu jardín una planta fácil de mantener, florida y que le añada mucha belleza a tu hogar, entonces no dudes en conseguir una margarita. Esta planta nunca pasa de moda y queda perfecta en cualquier rincón, dándole un aspecto romántico a la casa.

La margarita tradicional es aquella de color blanco, aunque también se la puede conseguir en diferentes colores. En cualquier caso, le dará un aspecto más bonito y dulce al jardín, en especial para crear rincones con estás características, dado que se convierte en arbusto. Aunque también podrás colocarla en macetas. Pero para mantener y disfrutar de su floración, tendrás que tener en cuenta algunas pautas de cuidados.

Las margaritas le dan un toque romántico a tu jardín

Fuente: Shutterstock

Ubicación

Cómo siempre te comentamos, buscar el lugar perfecto para tus plantas es fundamental para crezcan adecuadamente y la disfrutes todo el año. En este sentido, la margarita necesita de un espacio donde no esté expuesta a temperaturas muy altas o bajas, dado que los extremos pueden afectarle. Asimismo, se trata de una planta que puede adaptarse a casi cualquier espacio.

Sumado a esto, la margarita agradecerá que la coloques en un espacio del jardín donde reciba buenas dosis de luz solar. Aunque, si no puedes garantizarle esto, no te preocupes, dado que también puede crecer en semisombra

Riego

Claro que además de saber dónde colocarla, tendrás que tener en cuenta cuánto regarla. Concretamente, las margaritas reclaman agua de forma regular en verano. Dependiendo de las temperaturas, podrás ofrecerle líquido cada dos o tres días, mientras que en invierno bastará con hacerlo cada 15 días.

Puedes encontrar las margaritas en diferentes colores

Fuente: Shutterstock

Abono

Por último, pero no menor, recuerda que tú margarita necesitará que la abones periódicamente para que se desarrolle adecuadamente. Para ello, usa un fertilizante equilibrado. Lo que te permitirá este producto es que la planta crezca, se desarrolle y tenga una floración de colores intensos. Asimismo, el compost casero da buenos resultados en esta y otras especies presentes en el jardín. Además de efectivo es ecológico y barato, dado que lo fábricas en casa con los residuos orgánicos.