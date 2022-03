Conocé la debilidad de la joven novia de Silvio Berlusconi

Un lugar común sostiene que no hay edad para el amor. Habría que preguntar también cuan pragmático se vuelve el amor cuando hay una billetera suculenta de por medio. Pero suspicacias al margen, la prensa del corazón europea no deja de hablar de las nuevas andanzas de Il cavalieri Silvio Berlusconi con su nueva novia Marta Fascina, una parlamentaria de Forza Italia, partido político del ex primer ministro de Italia.

Una de las particularidades de esta relación es sin dudas la amplia diferencia de edad que se llevan, ya que Silvio Berlusconi tiene hoy 85 años y la joven Fascina tiene 32, es decir, que existe un abismo de 53 años entre ellos, pero a los dos parece importarle poco. Incluso en los últimos días tomó vuelo la versión de una inminente boda que consagraría el amor entre ambos, pero rápidamente todo fue desmentido por el propio Berlusconi, que en 2020 superó un cuadro grave de coronavirus. Finalmente y para reírse de las habladurías celebraron una "no boda simbólica"

"La relación de amor, estima y respeto que me une a la señora Marta Fascina es tan profunda y sólida que no hay necesidad de formalizarla con matrimonio. Los rumores que han aparecido en la prensa no son ciertos", había declarado el cavaliere antes de la fiesta de unión simbólica con su nueva novia. ¿Y qué se sabe de la joven parlamentaria? Nació el 9 de enero de 1990 en Melito de Porto Salvo (Reggio Calabria). Es de Capricornio. Su infancia y adolescencia transcurrió en Nápoles. Luego se mudó a Roma para estudiar filosofía en la Universidad de La Sapienza.

Berlusconi salió a negar su matrimonio con Fascina

Cuál es la debilidad de Fascina

En 2018 Marta Fascina inició una intensa carrera política uniéndose a las listas de Forza Italia, partido fundado por el Cavaliere Silvio Berlusconi. Fascina logró ser elegida diputada en la circunscripción de Campania 1 en representación de esa fracción política, Pero antes de su incursión política, la nueva novia de Berlusconi no pudo con una fuerte debilidad que la condiciona: el fútbol y su pasión por el Milan de Italia, precisamente club del que fue dueño por 31 años Silvio Berlusconi, antes de su venta a al grupo de inversión Rossoneri Sport Investment Lux.

Desde el entorno de Fascina declararon a la prensa que "Marta ama el fútbol y es (obviamente) una gran fanática del Milan". A poco de graduarse en Letras, Marta quería por todos los medios poder trabajar en la institución de la cual es hincha, por lo que se volcó al periodismo. Su carrera fue corta pero intensa. Luego de pasar por varios medios periféricos, logró ocupar el cargo oficial de prensa, más precisamente cumplió el papel de responsable de prensa y especialista en relaciones públicas del club de fútbol AC Milan.

Ella tiene 32, el 85

El pasado 19 de marzo Silvio Berlusconi y su nueva novia celebraron una "no boda", como la han definido en la prensa italiana, una fiesta de unión simbólica en la que estuvieron presentes todos los amigos históricos del magnate y todos sus hijos, menos Pier Silvio, contagiado de covid, según informó el diario italiano Corriere della Sera.