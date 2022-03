Frente al espejo, Sol Pérez demuestra cómo lucir espléndida con un mono ajustado

Sol Pérez retornó de sus vacaciones en México y ya está de vuelta en la televisión. Tal como había anunciado algunas semanas atrás, inició marzo y se presentó en Canal 26 para conducir uno de los noticieros de la señal televisiva. Sus admiradores esperaban ansiosos volver a verla en la pantalla chica y ella cumplió con lo prometido.

Ahora, de regreso en Buenos Aires, seguramente comience a planificar el gran acontecimiento que tendrá lugar el próximo año. La modelo pasará por el altar con Guido Mazzoni en el 2023 y no pretende que el hecho pase desapercibido. Si bien, hasta ahora, mucho no ha revelado sobre lo que desea para la fiesta, si aclaró que no buscará ningún canje.

"Disfruto de trabajar con marcas, pero cuando mi mamá cumplió 50 le organicé un fiestón con muchas marcas y no pude disfrutar porque estuve todo el tiempo pensando en el contenido que tenía que generar en mis redes", contó.

Y agregó: "En mi casamiento quiero estar tranquila, disfrutar, poder comer y tomar todo, bailar y no estar pensando si cumplí o no con las marcas. Prefiere bajar los gastos porque no llego pero disfrutar".

En su cuenta de Instagram, Sol es muy activa y diariamente comparte nuevo contenido que deja sorprendidos a sus miles y miles de fanáticos. En esta ocasión, la conductora demostró cómo lucir espléndida con una de las prendas más elegida por las mujeres hoy: un mono largo. Frente al espejo posó con la vestimenta súper ajustada y redactó: "¿Algo más lindo que este mono?".

