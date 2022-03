Qué fue de la vida de los protagonistas de Jackass

Cuando aterrizó en la pantalla de MTV, Jackass no pasó desapercibida. La serie de televisión se convirtió en uno de los grandes éxitos de la cadena, y todas las personas hablaban sobre ella. Sin dudas, era muy popular en diferentes partes del mundo.

En cada episodio, los protagonistas llevaban a cabo diferentes actividades que era muy peligrosas y dolorosas pero que divertían al público. Han pasado muchos años desde su lanzamiento, y hoy te contamos qué fue de la vida de los integrantes del reparto.

Jackass: Así es la vida actual de los protagonistas.

Johnny Knoxville

Fue el creador de la serie de televisión junto a Jeff Tremaine y también se destacó como productor en varios de los spin-off lanzados. A diferencia de sus compañeros, fue él único que logró algunos triunfos con su carrera como actor.

A lo largo de su trayectoria, lo hemos visto en películas como "Los Duques de Hazzard", "Las Tortugas Ninja", "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend", entre otros. Por supuesto, también participó en las películas que lanzó junto a sus compañeros de Jackass.

Steve-O

En su época de mayor éxito, Steve-O lanzó DVDs con material no apto para la televisión: "Don't Try This At Home", "Don't Try This At Home Vol. 2: The Tour", "Steve-O: Out on Bail" y "Steve-O: The Early Years".

Sin embargo, su carrera tuvo varios tropiezos y fracasos. Actualmente, se convirtió en vegano, es activista de los derechos de los animales, es fan del podcast y sigue con la comedia. Continúa colaborando en las giras que realizan sus compañeros cuando tiene tiempo.

Chris Pontius

Luego del éxito de Jackass por MTV, Chris protagonizó las cuatro temporadas de "Wildboyz" con Steve-O. También apareció en películas como "Los ángeles de Charlie" de 2003 y "Somewhere" de la directora Sofia Coppola. Sin embargo, su carrera como actor se quedó estancada.

Ahora realiza giras por Norteamérica con un espectáculo humorístico, el cual realiza junto a Wee Man, Preston Lacy, Dave England y Danger Ehren.

Ryan Dunn

Ryan se ganó el corazón de todos los fanáticos de Jackass. Lamentablemente, falleció en junio de 2011. Luego de haber tomado algunas copas, Dunn sufrió un accidente de tráfico. Este hecho marcó para siempre a Bram Margera, amigo íntimo e integrante de la serie.

Bam Margera

Luego de la cancelación de la serie de MTV y de las cinco temporadas de "Viva la Bam", intentó triunfar con otros proyectos que no llegaron a buen puerto. Sin embargo, lo que más lo impactó fue la muerte de Ryan Dunn. Tras este trágico suceso, Margera intenta abandonar la bebida y desintoxicarse.

¿Cuál era tu protagonista favorito?