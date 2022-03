Qué es lo que más "horroriza" a Eva Longoria

Está claro que en el mundo de la pantalla grande, de la industria de la cosmética y la moda, de la exposición permanente la imagen se vuelve un fetiche de máxima cotización. Quienes basan el poder de sus ingresos en la figura que devuelven a millones de espectadores parecen tener en claro que el máximo precio que deben pagar por ello es mantenerse casi inmaculados. Y para lograr este fin tanto el maquillaje como otras apuestas y accesorios deben hacer su trabajo.

En una época en la que empezaron a circular contradiscursos que buscan desmitificar el poder de estereotipos sobre las magnas condiciones que rigen los patrones de belleza, figura y cuerpo aún existen miedos en algunas celebridades ante la posibilidad de descubrirse ante el espejo algunas imperfecciones que no se permiten tolerar. Este parece ser el caso de la experimentada actriz de origen latino Eva Longoria.

Si bien en su cuenta de instagram suele mostrarse sin la cubierta del maquillaje aún existe en ella un complejo que no puede superar. Precisamente este tipo de inseguridades personales parecen cruzar todas las franjas etarias, los géneros y los diferentes estratos sociales. En definitiva se trata de cuestiones muy humanas ligadas a la autoestima, lo cual puede demostrar que aún en los casos más insospechados como ser el de celebridades mayúsculas con años de rodaje encima también puede existir cierta vulnerabilidad ante la propia imagen.

Qué es a lo que más teme Eva Longoria

En una entrevista de reciente publicación, Eva Longoria se confesó ante la prensa española y manifestó uno de los aspectos de su figura que rechaza y le cuesta asumir. La actriz dijo que aprendió a retratarse sin maquillaje pero hay algo que le provoca escalofríos cuando se mira al espejo: ¡las canas!. Incluso reconoció que creía sentirse preparada para verse esos mechones plateados que la circundan desde hace tiempo, pero no. La tintura fue más fuerte.

Al evocar el preciso momento en que se dio cuenta que aún persiste esta resistencia en lo más profundo de su ser para verse tal cual es, Eva Longoria dijo: "Creía que estaba preparada hasta que las raíces crecieron 5 cm y me dije 'no, no, no no, no, no puedo con esto todavía'. Y eso que tengo canas desde que los 18 años". La actriz aseguró que ya se enfrentó varias veces a la cuestión de asumir la realidad de sus canas, pero aún no lo logra: "Lo intenté, y además nadie me veía con ellas, pero en mi mundo, en mi propia cabeza, ¡no me gustaba!" explotó.

Eva Longoria cuestionó a los que tratan el cuidado estético como una frivolidad

De todos modos, Eva Longoria defendió el cuidado de la imagen y cruzó las acusaciones que suele recibir la estética personal al ser tachada de algo frívolo por algunos sectores sociales: "Para mí teñirme el pelo, por ejemplo, no es una frivolidad, es hago que algo para mí, no pienso: esto le va a gustar a la gente" y agregó: "si a tí ponerte labios rojos te llena de energía, pues hazlo, ponete labios rojos".