Karol G habla se confiesa sobre el bullying que sufre constantemente y como le afecta

Karol G, cantante y compositora colombiana, recientemente ha hablado sobre la situación de burlas por las que debió pasar. La artista se lanzó internacionalmente con la canción “301” junto con el cantante Reykon en 2012, posicionado en el top de varias estaciones de radios y canales de televisión, lo que le permitió realizar conciertos en países como Aruba, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.Sin embargo, obtuvo mayor reconocimiento en 2013, cuando lanzó la canción “Amor de dos” junto con Nicky Jam.

Es así que en 2016, luego de que lanzó varios sencillos, Karol firmó un contrato con la discográfica “Universal Music Latin Entertainment”, consiguiendo un ascenso en su carrera. Sin dudas un gran salto para la cantante se dio cuando lanzó el sencillo “Ahora me llama” junto con Bad Bunny, canción que rápidamente se convirtió en un hit. Meses más tarde, realizó un remix junto con Quavo, y le dio a la cantante su primer ingreso al top 10 de la lista “Hot Latin Songs de Billboard”. En la artista lanzó su álbum debut “Unstoppable” el cual obtuvo el puesto dos en la lista “Top Latin Albums de Billboard”. A pesar de su fama y éxito la compositora ha vivenciado terribles momentos de bullying los cuales ha decidido compartir.

Debido a ello Karol G ha confesado cómo ha enfrentado el bullying y las críticas que recibe por su cuerpo constantemente. La cantante es sin dudas una de las mujeres más influyentes en el género urbano, por lo que su voz y opinión sobre el amor propio tienen gran peso. No obstante la fama conlleva críticas de por medio y a Karol le ha tocado ser el blanco de burlas y comparaciones por su físico.

Sin embargo la “Bichota no se deja vencer” ya que en una entrevista para la revista “Allure”, la autodenominada habló sobre el bullying y realizó una conmovedora reflexión sobre la importancia del amor propio para hacer frente a las críticas. Además Karol G reveló que una de las situaciones que llevó a su “autosabotaje” fue un fracaso amoroso. A pesar de que la cantante no dio nombres los internautas no tardaron en asumir que se trató de Anuel AA. Sobre ello la artista afirmó que fue su amor propio lo que la ha ayudado a “resurgir entre las cenizas”.

Imagen: Instagram Karol G

Desde su rompimiento con Anuel AA, Karol G ha sufrido bullying y constantes comparaciones con la nueva pareja del cantante, la influencer Yailin la más Viral. No obstante la colombiana ha decidido ignorar las críticas y utilizar esta situación para motivar a sus fanáticos a no darle importancia al “qué dirán”. Karol alienta a sus fans a enfocarse en cuidar en sí mismos y no en el resto del mundo.