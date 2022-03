Infalibles trucos para que tu perro no pida comida en la mesa

A la hora en que la familia se sienta a comer, suelen aparecer las mascotas, principalmente los perros, a reclamar su parte. Por más que los caninos tengan lleno su propio plato de alimento, se acercan instintivamente a los humanos rogando una parte de la comida que está en la mesa. Esto puede generar un breve conflicto, al negarle a la mascota lo que pide.

En primer lugar, es primordial entender que este tipo de actos para el perro es un reclamo común y no existe una barrera evidente que le haga comprender que no debe hacerlo, porque el perro se ve integrado en el hogar como un miembro más de la familia, y si todos comen surge en su mente la idea: yo también. Sin embargo, estas cuestiones pueden ser educativas, pues los perros domésticos necesitan ser adiestrados bajo un mínimo de normas. De la misma forma que no pueden hacer sus necesidades dentro de la casa, tampoco pueden exigir comida en la mesa cuando nos sentamos a cenar.

Trucos para que tu perro no pida comida de la mesa

Expertos afirman que existen trucos ideales para que tu perro no ruegue por tu comida a la hora de cenar. En Hola detallan algunas claves para seguir y así evitar darle comida de más a tu animal de compañía.

El perro sabe que estamos iniciando un ritual importante, ya que se encuentran reunidos todos los miembros de la familia, lo que para él es muy importante. Es común que algunos perros lleven su propia comida, arrastrada del plato, a una zona cercana a la mesa donde comen los humanos para integrarse en el grupo. Por esa razón, si tu perro te pide comida, puedes ofrecerle su propia comida en un plato muy cerca de la mesa, para que se sienta integrado pero se alimente con su propia comida. Además, para hacerlo más interesante puedes incluir algún ingrediente que sepas que puede servir de motivación especial.

Otra forma de iniciar el proceso de adiestramiento y alejar al perro de la mesa es saciarlo antes de que la comida de humanos se lleve a cabo, entonces estará más calmado y no pondrá tanto énfasis en tu comida, probablemente se vaya voluntariamente a dormir una siesta.

Por último, recuerda no utilizar el refuerzo negativo. Siempre es una pésima opción mostrar enojo con tu perro si su comportamiento no es el que esperas, y mucho peor si le gritas o lo molestas físicamente.