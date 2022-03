¿Por qué Rihanna asegura que será una madre 'psicópata'?

Rihanna, cantante, actriz y diseñadora barbadense, ha afirmado que probablemente será una madre 'psicópata'. La artista es conocida por fusionar algunos géneros caribeños con música pop y por reinventar su imagen a través de los años. Su impacto en la cultura popular la ha llevado a convertirse en un icono de la música y de la moda, por lo que se refieren a ella como la “Princesa del R&B” y “Reina de la Moda”.La cantante es además considerada la artista musical más influyente y exitosa del siglo XXI.

La artista barbadense adquirió fama mundial tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, “Good Girl Gone Bad” en 2007. Este hecho la convirtió en una figura líder de la industria de la música y en un símbolo sexual. Con más de 50 millones de producciones musicales distribuidas en todo el mundo y 200 millones de descargas digitales, Rihanna es una de las artistas más vendidas de todos los tiempos. Además es la artista con más ventas digitales de todos los tiempos, estableciendo una marca en “El libro Guinness de los récords”. Su trabajo musical ha sido reconocido con numerosos Premios Grammy, Billboard Music Awards, Premios Brit, American Music Awards, entre otros. Sin embargo, a pesar de ser muy exitosa en el ámbito musical, la cantante ha revelado que cree que será una madre 'psicópata'.

Rihanna, quien logró colocar catorce sencillos número uno en el “Billboard Hot 100”, convirtiéndose en la tercera artista con más canciones en dicha posición; mantuvo una entrevista con "Elle" donde confesó sus miedos e incertidumbres. Sobre ello la cantante afirmó: “Siento que ese es el tipo de mamá que voy a ser. Psicópata al respecto”. Además la artista agregó que si alguien se atreve a hablar de su bebé, “Se acabó”.

Luego de que se le preguntara a Rihanna a qué mamá de la franquicia "The Real Housewives" busca inspiración como madre, la artista respondió: “Heather Dubrow es tan chic mientras es mamá. Me encanta la forma en que permite que sus hijos sean quienes son. Y eso es realmente inspirador para mí…Pero Teresa [Giudice] de 'Jersey' no juega con sus hijos. Ella te aplastará por esos niños. Y eso resuena mucho conmigo”.

Imagen: People en Español

Además, sobre ser madre, Rihanna agregó que: “Probablemente el mejor consejo es dormir ahora porque no dormiré mucho más tarde. Necesito trabajar en eso antes de que sea una cosa del pasado”. Finalmente sobre su embarazo la cantante afirmó: “Hay un brillo de embarazo. También están esos días, niña. Especialmente en el tercer trimestre, cuando te despiertas y dices: 'Oh, ¿tengo que vestirme?' Seguro que el maquillaje te ayuda a sentirte como una persona real… La cara se vuelve un poco redonda y gordita. La nariz comienza a expandirse. Todo es un reto, desde vestirte y cómo te vas a maquillar. Pero me gustan los retos. Me gustan las cosas que me obligan a ser creativo y crear de nuevas maneras. Y con la belleza, hay tanto que puedes hacer”.