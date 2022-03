Infalibles consejos para decidirte a tener un ave en casa

Tener pájaros asegura una compañía como la de cualquier otra mascota. Por más que no suelen estar muy próximos físicamente, su canto, su belleza y sus acciones te brindarán una particular y armoniosa compañía. Aun así, antes de considerar tener un ave como mascota, hay que pensar cómo será su calidad de vida. Hace tiempo existe un gran debate acerca de la ética de tener aves en casa o no. Lo cierto es que, a diferencia de los perros y gatos, las aves tienen muy acotado su espacio, su sociabilidad y la percepción de libertad.

Diversos estudios han determinado que la inteligencia de los pájaros es muy elevada. Con un cerebro pequeño, albergan el doble de neuronas que muchos primates. Los pájaros en libertad son capaces de resolver problemas definiendo estrategias e incluso de fabricar herramientas con su pico. Para profundizar en la inteligencia de las aves se ha conseguido adiestrar a algunos loros para que solucionen problemas matemáticos y den la solución de forma oral.

Por ello, el primer consejo es tener en cuenta la inteligencia y la actitud de estos animales, que no cumplen un papel decorativo ni viven plácidamente encerrados. Es necesario compensar su vida en el hogar con actividades y relaciones que les enriquezcan y palíen su soledad o falta de retos.

Por otro lado, la longevidad de las aves depende mucho de su especie y de la calidad de vida que mantengan a lo largo de los años. Las aves domésticas pueden vivir un mínimo de 5 años, siendo 10 lo más habitual. Sin embargo, muchas especies entre las que se cuentan los loros alcanzan los 60 años. Recuerda que una larga vida significa una importante responsabilidad.

Otro punto importante es la jaula en la que vivirá el ave. Hola recomienda que sea de un gran tamaño para que pueda usar el espacio a su gusto. Además, debemos abrirla, al menos una vez al día, para que pueda volar y disfrutar de su libertad, aunque sea dentro de la casa.

Otra cuestión a tener en cuenta es que su mantenimiento es muy económico. Los pájaros domésticos se alimentan de semillas, frutos secos y trozos de frutas. Además, no hace falta bañarlos y mantener una rutina de higiene, ellos mismos ocupan parte de su día en acicalarse. Eso sí, es importante vigilar el crecimiento de su pico y uñas, y realizar algún corte especializado de vez en cuando.