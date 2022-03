Así era el rostro de Bella Hadid previo a todas las cirugías que se ha practicado

Bella Hadid, supermodelo estadounidense, finalmente reveló cuáles fueron los retoques de belleza que se realizó. La modelo alcanzó mayor popularidad en 2014 cuando firmó con la agencia “IMG Models” y en 2016 debutó en el “Victoria's Secret Fashion Show”. No obstante Hadid debutó como modelo en la “080 Barcelona Fashion” para la marca “Purificación García”, donde la descubrió el español Juan del Olivo con 16 años. En menos de dos años de modelaje, saltó a la fama después de que tuviera un lento inicio en la temporada del último año, durante la cual únicamente desfiló en unos pocos shows.

Posteriormente Bella participó en la “Semana de la Moda” de Nueva York desfilando para “Desigual”. En 2015 participó en la campaña publicitaria “Balmain Fall/Winter”, que protagonizó junto a su hermana. En diciembre de 2015 hizo su debut para “Chanel” y desfiló por primera vez en el “Métiers d'Art”, un espectáculo de lujo en Roma. En 2016 la modelo debutó en su primera portada para “Vogue” en “Vogue Türkiye” y desde ese momento ha hecho muchas portadas para esta revista. Sin embargo parte del éxito de Bella se debe a su belleza sin igual la cual habría sido producto de diversas cirugías estéticas.

En 2018, la revista “Forbes” añadió a Bella Hadid a la lista de las modelos mejor pagadas del mundo, situándola en el puesto n.º 8 y con un sueldo de 8,5 millones de dólares. No obstante, la modelo finalmente admite sus cirugías al decirle a “Vogue” en su artículo de portada de abril que lamenta haberse operado la nariz a los 14 años.

Sobre ello Bella afirmó: “Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados…Creo que me habría convertido en eso”. Además Hadid respondió a algunos de los comentarios en su contra: “La gente piensa que jodí completamente mi cara debido a una foto mía cuando era adolescente y me veía hinchada. Estoy bastante seguro de que no te ves igual ahora que cuando tenías 13, ¿verdad?”. Bella también negó que le "levantaran los ojos", y acreditó que la "cinta facial" es el "truco más antiguo del libro" y la razón de su apariencia relativamente reciente.

Imagen: FMDOS

Finalmente, sobre sus cirugías, Bella Hadid agregó: “Nunca he usado relleno. Vamos a poner fin a eso. No tengo ningún problema con eso, pero no es para mí”. La modelo también habló sobre las continuas comparaciones con su hermana, Gigi Hadid: "Yo era la hermana más fea. Yo era la morena. No era tan genial como Gigi, ni tan extrovertida.