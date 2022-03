¿Por qué Sandra Bullock se retira de la actuación?

Sandra Bullock, actriz, directora y productora estadounidense de cine y televisión, recientemente ha dado una fuerte noticia que ha conmocionado a sus millones de fans en el mundo. La actriz es conocida por su participación en películas como “Gravity”, “Ocean's 8” y “The Blind Side”, por la que fue galardonada con el Óscar a la “Mejor actriz”, el Globo de Oro a la “Mejor actriz en drama”, el Premio del Sindicato de Actores y el Premio de la Crítica Cinematográfica a la mejor actriz

Increíblemente la artista también intervino en “Crash”, largometraje ganador del premio a mejor película en la 78ª edición de los Premios Óscar. Según la publicación “Forbes”, Bullock fue la actriz mejor pagada en 2010 y 2013 con unas ganancias calculadas en 56 millones de dólares y 38 millones de Euros respectivamente. Debido a ello ha sorprendido a su seguidores que la actriz haya decidido retirarse de la actuación por tiempo indefinido.

No obstante, Sandra Bullock tendría un motivo especial para abandonar las cámaras y tomarse un descanso de Hollywood. La actriz desea pasar más tiempo de calidad con sus hijos. Es así que la multipremiada celebridad confirmó en una reciente entrevista para “Entertainment Tonight”, que si bien no sabe cuánto durará su pausa de la actuación, necesita estar “En el lugar que me haga más feliz”, en casa.

Sobre ello, Sandra afirmó: “Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy en él”. La actriz de 57 años resaltó que tiene una carrera “24/7” al decir: “Solo quiero estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana con mis bebés y mi familia…Ahí es donde voy a estar por un tiempo”. Recordemos que Bullock es una madre soltera ya que adoptó a sus dos hijos: Louis, de 12 años, y Laila, de 10 años. Bullock y su ex esposo, Jesse James, con quien se casó en 2005, se dispusieron a adoptar un niño juntos en 2010. Pero ese abril, solicitó el divorcio después de que varias mujeres se presentaron diciendo que tenían aventuras con James.

Imagen: El Mundo



Luego de su divorcio, la artista continuó con el proceso de adopción por su cuenta y adoptó a Louis en el 2010 y a Laila en el 2015. Desde entonces, Bullock se ha mudado con su novio fotógrafo Bryan Randall, quien tiene una hija adulta, Skylar, de una relación anterior. Sandra Bullock también habló sobre la crianza de sus hijos en medio de la pandemia de COVID-19: “Todos los padres me conocen como la loca de la pandemia…Saben que sus hijos regresarán sin COVID cuando vengan a nuestra casa”. Si bien la actriz se tomará un descanso de la actuación esta pausa parece no ser permanente.