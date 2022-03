Shakira reveló la razón por la que no se ha casado con Gerard Piqué

La cantautora y bailarina colombiana Shakira y el jugador del Barcelona FC, Gerard Piqué, forman una de las parejas más destacadas a nivel internacional. El talento que cada uno tiene en su carrera los ha llevado a la cima y juntos se mantienen en el foco del espectáculo. La pareja lleva al menos 12 años de noviazgo, en los que han formado una familia con sus dos hijos, Milan y Sasha, viviendo en Barcelona.

Por años se creyó que ambos se conocieron durante la grabación del video musical del mundial de 2010, “Waka Waka”. Sin embargo, según declaraciones hechas por el futbolista en una entrevista del diario L’Esportiu en 2020 aclaró que conoció a Shakira en Madrid poco antes de ir a Sudáfrica.

Lo cierto es que desde ese momento, la cantante de 45 años y el futbolista de 35, han demostrado tener una unión y cariño gigante el uno hacia el otro. Por esto es que muchos fanáticos se han preguntado por qué la pareja no se ha casado aún.

Las razones por las que Shakira y Piqué no se han casado

La tiktoker británica Holly H lanzó hace unos días su nuevo Podcast titulado Planet Weirdo, exclusivo en Amazon Music. Para el capítulo de lanzamiento, la creadora de contenidos invitó nada más ni nada menos que a Shakira para hablar de su carrera y vida personal. Fue en medio de esa charla que la artista mencionó que el matrimonio la “espanta” y le da “alergia” el pensar en irse vestida de blanco al altar.

La cantante de Barranquilla agregó que no quiere que Gerard Piqué la vea como su mujer, “sino más como su chica. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.

Pero estas no han sido las únicas diferencias entre la intérprete de "Hips Dón't Lie" y el central del FC Barcelona, puesto que hay temas como la impuntualidad y los modelos de educación con los cuales creció cada uno, que causan cruces entre ambos. El deportista catalán está acostumbrado a cumplir estrictos horarios de ingreso a su club, metodología que no pudo inculcarle a su pareja.

“Su mente -la de Piqué- está estructurada así y la mía... me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”, aseguró Shakira en la entrevista.