Imperdible: por qué Sasha Sokol no denuncia a Luis de Llano

Sasha Sokol es una cantante con larga trayectoria en el mercado mexicano y latino. Y en los últimos días hizo una denuncia pública en el contexto del Día de la Mujer que sacudió los cimientos de la industria del espectáculo mexicano. Es que la ex Timbiriche acusó al histórico productor Luis de Llano de haber abusado de su vulnerabilidad con el afán de iniciar una relación sentimental en la década de los 80 cuando ella era una niña de 14 años y él un hombre de 39.

El testimonio de Sasha Sokol no tardó en viralizarse y en instalarse en la agenda y plató de los medios. Según explicó la mujer su largo silencio ante lo vivido se debió a que le costó procesarlo emocionalmente por las derivaciones que tuvo, ya que al enterarse su padrastro, Fernando Diez Barroso Azcárraga, se alejó de ella y su madre, la fallecida Magdalena Cuillery, se sumió en una profunda depresión

Por qué prescribe este delito de pederastia

De acuerdo a las leyes penales mexicanas, este delito que de Llano cometió en 1984 ya prescribió porque la reforma judicial que modificó la tipificación y volvió permanentes los cargos por abuso de menores no tiene retroactividad y no es aplicable en la actualidad.Por lo tanto, aunque la artista hiciera una denuncia penal contra el empresario, hoy de 76 años, el hombre no afrontaría ninguna consecuencia penal.

Tras declaraciones de la también actriz de telenovelas como La vida en el espejo y El premio mayor, el público en general y diversas personalidades le mostraron su apoyo y condenaron al hijo de la fallecida Rita Macedo, quien al momento no ha hecho declaraciones sobre el escabroso tema.

Por ejemplo, Benny Ibarra, quien mantuvo un resonado romance con Sasha cuando recién se formó la banda Timbiriche y quien además es sobrino de Luis de Llano –hijo menor de Julissa, hermana del productor- le manifestó todo su cariño y apoyo. “Te abrazo amiga querida Sasha Sokol siempre”, posteó en sus cuentas para hacer pública su solidaridad con la cantante.

También desde agrupaciones ligadas al feminismo mexicano agradecieron a Sasha su intervención para desterrar el maltrato y abuso que mujeres mexicanas padecen en núcleos familiares y sociales, y recordaron la importancia de denunciar penalmente este delito para frenarlo.

Sasha Soköl nació el 17 de junio de 1970. Once años después, se integró al grupo Timbiriche, que en 1982 lanzó su primer disco. A partir de entonces, la fama le llegó a muy corta edad, lo mismo que una relación de pareja con un hombre muchos años mayor que ella.

Cuando promediaban los años 90, y había incursionado en su carrera como solista, la mujer empezó a padecer una fuerte adicción a las drogas y también un cuadro de bulimia, por lo que se internó en un centro de rehabilitación a fin de mejorar sus condiciones de salud.