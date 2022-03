Inesperado, Carlos Rivera pospone el sueño de ser mamá de Cynthia Rodríguez

En diciembre pasado, Cynthia Rodríguez habló en su programa Venga La Alegría sobre su gran deseo de ser mamá. Entre lágrimas, sus palabras conmovieron al público que la escuchó decir abiertamente que tener un bebé era uno de sus objetivos principales para este 2022.

Tras esas declaraciones, su novio Carlos Rivera fue entrevistado en varias ocasiones sobre el tema. Así fue que el cantante aprovechó esas oportunidades para manifestar que también soñaba con ser papá y aseguraba que en cualquier momento se daría la noticia de un primer embarazo.

Sin embargo, la pareja de famosos es tendencia nuevamente por pronunciaciones que refutan lo anterior. Es que la revista de espectáculos TV Notas compartió una entrevista que le realizaron a una amiga íntima de Cynthia, quien confesó que el "sueño" de ser papás primerizos tendrá que esperar unos meses más.

De acuerdo con la entrevistada, el reconocido cantante y actor de teatro le habría dicho a su pareja, con la que lleva 5 años de relación, que este año no podrán cumplir su sueño de convertirse en papás, porque los distintos compromisos profesionales se lo impiden.

Esto es cierto. La carrera de Carlos Rivera está en auge y en los próximos meses se irá de gira con su obra de teatro; además, lanzará un nuevo álbum musical. Como si fuera poco, el cantante grabará en la pantalla chica una nueva temporada del reality show "¿Quién es la máscara?".

Esto llevó a la duda del entrevistador que preguntó: “Pero, al final del día, será Cynthia quien esté embarazada, no él…”; a lo que la amiga supo responder: “Sí, pero el punto al que va Carlos es que él no quiere ser un padre ausente, no quiere irse de gira y que Cynthia se sienta mal o que le pase algo estando él lejos, por eso le dijo que sería mejor esperar hasta el próximo año”.

En este sentido, el cantante y actor le habría dicho a Cynthia Rodríguez que su apretada agenda le impide consagrar el sueño de ser mamá porque tiene la firme convicción de no ser un padre ausente y quiere vivir todo el proceso.