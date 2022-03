Estos son los bellísimos hermanos de James Franco

James Franco tiene dos hermanos que se parecen mucho a él, tanto que muchos han llegado a dudar si tiene un gemelo. A uno de los hermanos la mayoría de nosotros lo conocemos porque también es actor, mientras que el otro mantiene un perfil bajo, alejado del mundo del espectáculo.

Los hermanos de James Franco

James Franco nació en Palo Alto, California, Estados Unidos. Creció en una familia "rara", junto a sus papás Betsy Verne-Franco, una escritora, y Doug Franco, un empresario de Silicon Valley. Una familia era excéntrica, que logró que sus hijos sobresalieran.

“Simplemente vivíamos en un hogar que era extraño y artístico”, dijo Franco a Krista Smith durante una entrevista. “Nuestros padres se especializaron en pintura en la universidad, y mi mamá ha estado escribiendo toda su vida… todos mis amigos se burlan de nosotros y dicen que nuestro Día de Acción de Gracias probablemente fue que todos nos sentamos a hacer esculturas con nuestro puré de papas, pero fue un hogar muy acogedor”.

Y aunque la mayoría de la gente solo sabe acerca de James y su hermano Dave, en realidad hay un tercer hermano Franco. Tom Franco es dos años menor que James y cinco años mayor que Dave.

“Hay tres hermanos Franco”, aclaró James Franco, señalando que el hermano menos conocido de James y él es “Tom, que es dos años menor que yo. Para las personas que nos han conocido a los tres, Tom Franco es el Franco favorito unánime. Es el mejor, el más guapo, el más dulce, el más agradable y el mejor tipo con el que estar. Lo mantenemos para nosotros. Él es nuestro pequeño secreto”.

Las carreras actorales de los hermanos Franco

No hay duda de que tanto James Franco como Dave tienen talento cuando se trata de actuar. Ambos han estado en múltiples películas que recibieron críticas excepcionales y les fue bien en la taquilla. Los dos hermanos comenzaron sus carreras actorales con un papel en un exitoso programa de televisión.

James Franco hizo su debut en “Freaks and Geeks”, una serie de NBC que sobrevivió solo una temporada y se emitió entre 1999 y 2000. Dave, por otro lado, inició su carrera en “7th Heaven'', que tuvo 11 temporadas consecutivas en dos cadenas de televisión diferentes. Aunque los hermanos comenzaron sus carreras de manera similar, los caminos que tomaron después de sus días de televisión es lo que los diferencia.

Después de Freaks and Geeks, James Franco se abrió camino en la industria con sus primeros papeles pequeños, incluso en 1999, en la película “Jamás Besada”, protagonizada por la actriz Drew Barrymore. En 2000 obtuvo un papel en la película “Cueste lo que cueste'.

Más tarde, consiguió un papel principal interpretando a James Dean. Después del debut de la película, James Franco recibió un Globo de Oro, pero también fue nominado para un premio Emmy y comenzó a participar en más películas para ganar dinero. Así fue como llegaron Spider-Man, Spider-Man 2 y Spider-Man 3. Posteriormente, el actor protagonizó películas como “Pineapple Express'', estrenada en 2008, y también la película “Milk”.

El actor ha aparecido en los programas de televisión “General Hospital” y “30 Rock''. Fue reconocido por su papel principal en la película “127 Horas''. También protagonizó “Date Night”, “Oz: el poderoso” y ”This Is The End”. Estas son solo algunas de las películas en las que James Franco ha estado a lo largo de su carrera. Dave, sin embargo, no puede competir con James en esta categoría.

Dave Franco, después de que su carrera como actor despegara en “7th Heaven'', apareció en los programas de televisión “Do Not Disturb”, que solo duró cinco episodios y “Young Justice, que duró solo dos”. El joven actor también personificó papeles en películas como “Superbad”, “Más allá del Cielo”, 21 “Jump Street'' y más recientemente “The Shortcut”, “Warm Bodies” y “Now You See Me”.

¿Conocías a los hermanos de James Franco?