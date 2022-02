Los usarás siempre, consejos para quitar manchas de maquillaje de la ropa

El make up o maquillaje es uno de esos productos que no pueden faltar en nuestra cartera y que a menudo llevamos con nosotros. Sin embargo, a veces tenemos accidentes con el mismo y nos asustamos por temor a perder una prenda para siempre. Es que una pequeña mancha de maquillaje en nuestra blusa o remera favorita puede convertirse en una pesadilla eterna por la dificultad de limpiar y eliminar este tipo de suciedades de la ropa. Sin embargo, hay una forma de hacerlo que no podrás dejar pasar.

Si alguna vez viviste un accidente como este con tus prendas y un poco de base de maquillaje cayó en tu ropa, entonces sabrás que es realmente muy dificultoso volver para atrás y poder quitarlo. De seguro, también habrás notado que intentar fregar es lo peor que puedes hacer porque la mancha se extiende más y más. Entonces, es el horario de salir, nos sacamos la prenda y la dejamos a un costado, esperando encontrar la solución que nos dé la posibilidad de recuperarla.

El maquillaje nos acompaña en las carteras

Fuente: Shutterstock

Por fortuna, existe un modo de limpiar esas marcas de maquillaje para siempre. Si un lavado en el lavarropas no funcionó, entonces podrás poner en práctica este procedimiento. Para hacer frente a este problema existen diversos métodos caseros, aunque la experiencia nos sugiere ir por lo seguro. Asimismo, te sugerimos hacerlo lo antes posible y no dejar esperar días para ponerte manos a la obra.

En tal sentido, para borrar las manchas de maquillaje de la ropa, te recomendamos aplicar unas gotas de detergente o jabón de cocina sobre las marcas a tratar. Esto trabajará directamente quitando esa textura aceitosa o grasosa. Cuando lo hagas, con las yemas de los dedos presiona sobre la zona donde se registra el problema, para que penetre entre las fibras.

Evita frotar la mancha

Fuente: Shutterstock

Una vez hecho eso, deja actuar 5 minutos y enjuaga con abundante agua tibia. Acto seguido, chequea su estado. Probablemente debas repetir ese procedimiento. De ser necesario, deja la ropa en remojo en una mezcla de agua y vinagre de limpieza a partes iguales. Por último, ponla en la lavadora, esas manchas de maquillaje que parecían imposibles de limpiar, habrán desaparecido.