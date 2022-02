Jesica Cirio conquistó a sus admiradores en Instagram con sus increíbles movimientos

Jesica Cirio y su papá, Horacio Cirio, no tienen una buena relación y esto no es ninguna novedad. Ella prefiere no realizar declaraciones públicas al respecto y él, en cambio, cada tanto sale en los medios a hablar de su hija. Ahora, estuvo presente en el programa radial de Ulises Jaitt y no se guardó nada de lo que pensaba: sin filtro opinó sobre los retoques estéticos de la conductora de Telefe.

"Viste que hay una polémica con ella con el tema de que su rostro va cambiando, o sea que habría tenido cirugías. ¿Eso a vos te parece bien?", le consultó el conductor.

Jesica Cirio

"Ella ahora tiene 36, en la época en la que hablábamos, a sus 25 años, siempre estuvo con cirugías", indicó Cirio al aire y agregó: "Ese tema la tenía mal. Que su nariz, que esto, que lo otro… En estos años no sé qué se habrá hecho, pero sí sé que cambió un montón su rostro".

Curioso, el comunicador quiso saber más. "¿De chica le gustaban las cirugías?", indagó. "Sí, con el tema de la nariz también y creo que hasta una vez el cirujano Ripetta le dijo ‘no te hago más nada’ porque lo tenía loco", respondió el padre de la mujer de Martín Insaurralde.

Jesica, por su parte, optó por llamarse al silencio y no decir nada sobre las polémicas declaraciones de su progenitor. En su cuenta de Instagram, la modelo es muy activa y diariamente sorprende con el contenido que comparte. Ahora, una vez más, conquistó a sus admiradores con sus increíbles movimientos al ritmo de la música.

"Uno de mis tik toks preferidos como ya se habrán dado cuenta", redactó junto a las imágenes en las que se la ve bailando junto a dos preciosas jóvenes en el Hipódromo de Palermo.