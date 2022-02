Piernas perfectas: Soledad Pastorutti encandiló a todos con su figura

Soledad Pastorutti brindó un show y compartió el escenario con el último ganador de La Voz Argentina, Francisco Benítez. El emocionante momento sucedió en el Festival Nacional de la Manzana 2022, en Rio Negro.

Soledad y Francisco compartieron un tema a dúo, la canción “Aunque me digas que no”, de la popular cantante, y emocionaron a las miles de personas que presenciaron el festival. “Te agradezco mucho por lo que todo el mundo sabe, que sin vos yo no sería nada...”, le declaró en el escenario Benítez a la Sole quien lo interrumpió: “Eso es mentira, Francisco. Yo tuve la suerte de que él me eligiera a mí. Desde ese día, Ricardo Montaner me dijo ‘tenés el ganador’. No seas como esta mujer que le cuesta subirse al escenario, vos creetela. Necesitamos artistas como vos en este país”.

En las últimas horas, Soledad Pastorutti compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores. Allí se puede ver a la cantante y compositora haciendo gala de su belleza arriba del escenario. La también conductora lució un elegante minivestido con cola. La oriunda de Arequito complementó su look con un delicado make up, accesorios y su cabello suelto.

“Sigue tu ritmo, ya no mires atrás...¡Seguimos celebrando cada reencuentro! 11 FEB Tunuyán – Mendoza Festival Nacional de la Tonada 12 FEB Gral. San Martín – La Pampa Fiesta Nacional de la Sal 14 FEB La Rioja La Chaya” fue el extenso y promocional texto que eligió de epígrafe Pastorutti para acompañar sus recientes fotografías en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la coach ganadora de la última edición de “La Voz Argentina 2021” se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 33 mil corazones. Además, la publicación de la intérprete de “La Raíz de Mi Tierra” cosechó cientos de comentarios de halago y cariño, hacia su elegante look y su magnífica figura, de parte de sus más fieles fans.

