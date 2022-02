Cómo fue el traumático episodio de Marilyn Odessa

Tras vivir un traumático episodio, la cantante Marilyn Odessa se convenció que debía separarse de su esposo Fabián Abarca. Era tal la violencia y la traición que sufrió durante su matrimonio, que no aguantó más y contó todo.

La cantante habló por primera vez sobre las verdaderas razones que la llevaron a divorciarse y cómo es su nueva vida como madre soltera.

Marilyn Odessa celebra la vida

Tras haber vivido un traumático episodio, la cantante Marilyn Odessa, de 30 años, ahora se encuentra celebrando a lo grande una nueva etapa en su vida. A 1 año de haber tomado la decisión de ponerle punto final a su matrimonio –luego de 16 años– la cantante aseguró que se siente renovada, feliz e ilusionada con un futuro prometedor.

"Me siento nueva. Estoy conociendo a una nueva yo. Estoy aprendiendo a vivir sola y a hacer cosas yo solita", reveló a un medio recientemente. Aunque confesó que nada le ha sido fácil, como enfrentar ciertos obstáculos sin el apoyo de una pareja a la que estaba acostumbrada, admitió que no cambiaría nada por la experiencia que ahora la ha llevado a ver el mundo de otra manera.

"Nunca tuve la oportunidad de aprender a ser una mujer independiente y ahora, al estar sola, estoy viviendo una etapa increíble y creciendo más que nunca" confesó.

El traumático episodio de Marilyn Odessa

Después de vivir este nuevo aprendizaje, la cantante ahora desea ayudar a otras mujeres a que se valoren e identifiquen esas famosas “banderitas rojas” que indican que están siendo abusadas en una relación.

Luego de haber vivido un envidiable matrimonio con el empresario Fabián Abarca, durante 16 años, la cantante decidió contar, abriendo su corazón, todo lo que vivió. Así fue que confesó que fue víctima de violencia dentro de su hogar.

"Yo no sabía que lo que estaba viviendo era violencia, violencia emocional, violencia psicológica". Asimismo, aceptó que: "Cuando algo sucedía que a él no le gustaba, su reacción y actitud hacia mí no era la mejor. Era grosero, irrespetuoso, usaba palabras hirientes. Se enojaba por cualquier cosa y nos regañaba a todos [mis hijos y a mí] a gritos".

A pesar de todo lo vivido, siempre priorizaba a su familia para mantenerla unida. Su prioridad era ser la madre de Samantha y Milán. Sin embargo, ahora aprendió a ignorar el mal carácter, los malos tratos y las críticas de quien era su esposo.

"Fuimos una pareja muy joven y estuvimos juntos por tanto tiempo que me acostumbré a su carácter, sus gritos, su temperamento, que para mí era normal y por eso aguanté tanto tiempo” detalló.

Todo ese calvario llegó a su fin un 4 de febrero del 2021. La cantante, en ese momento, intentó hablar con su pareja sobre su ascendente carrera y, cuando vio la negativa de su esposo y la fuerte discusión que vivió frente a su pequeño Milán, le exigió que se fuera de su hogar.

Ese fue el día que tuvo el valor para tomar las riendas de su vida y cambiar todo. ¿Qué mensaje le enviarías a Marilyn Odessa tras haber vivido ese traumático episodio?