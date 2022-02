Netflix: 3 series que no te puedes perder si te gustó Estamos muertos

Estamos muertos es una de las series más reproducidas en la actualidad de la plataforma Netflix. Esta serie de televisión surcoreana de drama está basada en el webtoon de Naver Now at Our School de Joo Dong-geun, que se publicó entre 2009 y 2011. La exitosa tira es protagonizada por Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun y Park Solomon y la participación antagónica de Yoo In-soo y Lee Yoo-mi.

La historia de esta serie disponible en Netflix se centra en un grupo de estudiantes que se da cuenta de que tienen que enfrentarse con las pocas existencias que tienen a una situación de crisis extrema. Estos quedan atrapados en el instituto donde estudian mientras que un virus zombie se propaga por todo el mundo. La escuela está llena de infectados, pero nadie puede salir de allí. El grupo de amigos deberá hacer todo lo posible para sobrevivir y salir del colegio sanos y salvos cuando el apocalipsis zombie termine. Para los miles de fanáticos de este tipo de producciones les compartimos una lista de opciones con tramas similares, disponibles en la compañía de la N gigante.

Reality Z: los zombis atacan Río de Janeiro. Los concursantes se refugian en un estudio de televisión donde deben lidiar con hordas. Esta primera serie recomendada cuenta con una sola temporada disponible hasta el momento.

Dulce Hogar: mientras los humanos se convierten en monstruos salvajes, un adolescente con problemas y sus vecinos intentan sobrevivir y aferrarse a su humanidad. Esta tira disponible en Netflix cuenta con una sola temporada en la actualidad.

Bulgasal: un hombre inmortal que carga con una maldición desde que nació está determinado a vengarse, recuperar su alma y terminar con un conflicto que lleva 600 años. Esta última serie recomendada posee hasta el día de hoy una sola temporada en la plataforma.