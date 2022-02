Preciosa: Zaira Nara demostró por qué es una de las mujeres más hermosas de la región

Zaira Nara y Wanda Nara estuvieron en el ojo de los medios de espectáculos en los últimos días. A fines de enero se conoció el mensaje privado que recibió el periodista Ángel de Brito en un nuevo episodio del escándalo 2.0 del Wandagate.

El reconocido conductor de chimentos respondió varias preguntas de sus fans en sus historias de Instagram. “¿Wanda Nara y Mauro Icardi están separados?”, le consultaron al comunicador a lo que contestó “Ayer me escribió alguien desde la cuenta de Icardi”. Por último, el ex conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) escribió con contundencia lo siguiente “Alguien me mandó un mensaje con un reclamo. Dudo que sea Icardi”.

En las últimas horas, Zaira Nara compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la morocha desplegando toda su hermosura ante la cámara. La presentadora de televisión lució una musculosa de color amarilla pastel. Además, la mediática complementó su look una gorra negra y su rostro sin una gota de maquillaje.

“Hola febrero” fue el simple y promocional texto que eligió Nara de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Zaira Nara

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la mujer de Jakob Von Plessen se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 46 mil corazones. Además, la bella modelo recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su magnífica figura física en su posteo.