La razón por la que Jennifer Lopez no toma alcohol

Jennifer Lopez es definitivamente una mujer muy bendecida: tiene una carrera envidiable, una familia hermosa y una vida amorosa floreciente. Sin embargo, no la verás bebiendo alcohol para celebrar todas las cosas que ha logrado en la vida. La superestrella comentó, hace algunos años, que ya no bebe, y hay una buena razón para ello.

La protagonista de “Marry me”, sin duda, tiene una tez increíble y su secreto es, simplemente, no beber alcohol. Además, se mantiene alejada de fumar y tomar cafeína.

"No bebo ni fumo ni tomo cafeína", dijo durante una entrevista. "Eso realmente arruina tu piel a medida que envejeces".

Jennifer Lopez también evita salir al sol, pero cuando lo hace, se asegura de usar protector solar. Esto ha ayudado a que su piel no muestre muchos signos de envejecimiento. Además, bebe mucha agua (especialmente, después de hacer ejercicio) y duerme al menos 7 u 8 horas cada noche.

“Me encantan las buenas nueve o 10 horas, pero nunca puedo conseguir eso. Así que siete u ocho son obligatorias. Si no simplemente no me siento bien. Empiezo a sentirme loca, me pongo emocional y me siento cansada todo el tiempo”, comentó la cantante.

Jennifer López no toma alcohol y come saludable

La dieta de Jennifer Lopez también incluye comidas muy saludables. Ella se asegura de comer muchas proteínas magras y vegetales verdes, mientras evita el azúcar y los alimentos procesados.

“Me encanta cocinar muchas cosas, me encanta cocinar comida puertorriqueña porque es con lo que crecí”, compartió en más de una ocasión. Incluso, comentó que, para el horario de la merienda o snacks, “siempre llevo frutas y verduras conmigo para tener algo para picar entre comidas”.

Cuando sale a comer, Jennifer Lopez también busca opciones saludables en los restaurantes. Suele cenar ensaladas o platos con pescado y verduras.

Jennifer Lopez baila y hace mucho ejercicio

Jennifer Lopez mantiene su cuerpo en forma haciendo ejercicio todos los días. Según los informes, nunca se salta un entrenamiento, ni siquiera en su cumpleaños.

Ella incluso ha hablado sobre los días que simplemente no tiene ganas: “A veces, trabajo hasta muy tarde la noche anterior y digo: ‘Uf, no puedo hacer esto’. Pero me digo a mí misma: ‘Solo hazlo. Es sólo una hora. Es solo hablarte a ti mismo para dejar de ser un vago perezoso".

Cuando hace ejercicio, Jennifer Lopez mezcla el entrenamiento con pesas, pilates y kickboxing. También le gusta bailar, lo que podría no ser sorprendente para los fanáticos que han ido a alguno de sus conciertos.

“La danza siempre ha sido una gran parte de mi vida y tomarme el tiempo para mover mi cuerpo y hacer algo que es tan bueno para mí es clave para mi felicidad”, dijo J.Lo.

Mientras va creciendo y los años van pasando, no deja que la edad la deprima. Jennifer Lopez realmente cree que uno puede sentirse joven de corazón sin importar la edad, siempre y cuando se haga todo lo que se tiene al alcance. ¿Opinas lo mismo?