Conoce a la actriz de 'El señor de los cielos' que pronto pasará por el altar para dar el gran sí

El señor de los cielos le permitió a muchos artistas saltar a la fama internacional. La tira, producida por Telemundo y Canal Caracol, se estrenó en abril de 2013 y al instante captó la atención de los televidentes. Escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso, narra las aventuras y delitos que cometió el mexicano Amado Carrillo, a quien se lo llamó Aurelio Casillas en la ficción y fue interpretado por el actor Rafael Amaya.

Una de las que se ganó el cariño de miles de espectadores fue la actriz mexicana Vanessa Villela, quien le dio vida a Emiliana Contreras. Prueba de ello, está su cuenta de Instagram donde la siguen casi un millón de personas y, en las últimas horas, muchos de ellos quedaron sorprendidos con lo que compartió.

Vanessa Villela, actriz de El Señor de los Cielos, junto a su futuro marido

La artista reveló que muy pronto pasará por el altar para dar el gran sí y subió la emotiva propuesta de matrimonio que le hicieron. "¡Dos almas, un solo corazón! Dije sí", comenzó diciendo y continuó: "Hace un año conocí al hombre de mis sueños, el que hace que mi corazón salte cada vez, el hombre que me hace mejor en todos los sentidos, el hombre que respeto, adoro, admiro y amo con todo mi corazón".

"Llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba y llegaste para hacer realidad mis sueños. Nuestra historia de amor es como una película y tú eres mi príncipe. Siempre soñé que encontraría a alguien que amara como yo y pudiera entregar mi corazón por completo, ¡gracias por llegar a mi vida, mi amore!”, agregó.

Y reconoció: "No puedo creer que te encontré, el hombre que es lo que siempre soñé y más, no puedo creer que estoy viviendo esta vida, a veces siento que estoy soñando y tengo que pellizcarme para saber que es un sueño, pero es la vida real. Pintas las estrellas en mi corazón y aun cuando pienso que no se puede ser mejor, pintas más estrellas en él. Eres mi mejor amigo, mi hombre, mi pájaro, mi héroe, mi todo. Te amo mi futuro esposo".

Vanessa Villela es la actriz de 'El señor de los cielos' que pronto pasará por el altar para dar el gran sí

La actriz compartió fotografías del gran momento y un pequeño video que conquistó el corazón de miles y miles de internautas.