Así es la trágica historia de la madre biológica de Sahara, hija adoptiva de Angelina Jolie y Brad Pitt

Hace 20 años, Angelina Jolie adoptó a su primer hijo, Maddox. Tres años más tarde la actriz se convirtió en madre adoptiva por segunda vez al adoptar a una pequeña bebé etíope de tan solo seis meses. La niña que nació bajo el nombre de Yemsrach tuvo sus papeles legales recién un año después, con el nombre de Zahara Marley Jolie-Pitt.

Angelina tomó la decisión de adoptar a la pequeña junto a Brad Pitt con quien se conocieron durante la filmación de la película de acción titulada Sr. y Sra. Smith, que fue su mayor éxito comercial y reunió un promedio de 470 millones de dólares a nivel mundial. La película, dirigida por Doug Liman, cuenta la historia de un matrimonio aburrido en el que ninguno de los dos sabe que el otro es un detective secreto.

Retomando el tema de la adopción de Zahara, la joven que actualmente tiene 17 años de edad goza de una vida de lujos, riquezas y mucho amor de parte de su familia. Sin embargo, su futuro podría haber sido muy distinto si no hubiese tenido la fortuna de ser adoptada por Angelina Jolie.

La madre biológica de Zahara, Mentwabe Dawit, concedió una entrevista a 'Reuters' donde confesó que el nacimiento de su hija fue a causa de una violación. La mujer originaria de Etiopía contó que, en esa ocasión, el hombre que abusó de ella "Sacó un cuchillo y puso una mano en mi boca para que no gritara".

Imagen: Instagram Zahara Jolie Pitt

La madre biológica de Zahara indicó que se siente agradecida con Angelina Jolie y Brad Pitt por haberle dado otra oportunidad a su hija, por ello expresó: “Nunca me rehusé a la adopción de mi hija por Angelina Jolie. Creo que mi hija es muy afortunada al ser adoptada por una mujer famosa a nivel global. Les deseo toda la suerte del mundo. Angelina Jolie ha sido más una madre para ella que yo. Lleva con ella desde que era una bebé, pero eso no significa que no la extrañe ”.