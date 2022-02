¿Eres una persona optimista? Este sencillo test te lo revela en segundos

Los test de personalidad no paran de captar la atención de millones de internautas en las redes sociales. Son una excelente alternativa para hacerle frente al aburrimiento y además, para conocer al instante aspectos de la forma de ser de cada uno. Aquí te proponemos un nuevo reto que te maravillará con sus asombrosos resultados.

¿Te atreves a descubrir lo que dice sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Corazón: te caracterizas por ser una persona libre que no juzga. Tu filosofía es simple, vives y dejas vivir. Así como no te metes en lo que otros hacen, tampoco te gusta que se entrometan en tus asuntos. Detestas que te digan qué hacer y eliges vivir tus propias experiencias. No toleras la injusticia y detestas a los hipócritas. Posees objetivos muy claros y vas tras ellos cueste lo que cueste. Si te caes, te levantas con más fuerzas y nada te impide alcanzarlos. Crees en las relaciones amorosas de larga duración.

Patos: tiendes a sobresalir por ser hiper optimista. Siempre tratas de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío y jamás te quedas estancado en la queja. Para ti, las oportunidades están al alcance de todos y solo basta con ser valiente para conseguir lo que uno desea. Eres un pilar muy fuerte en la vida de quienes te rodean y la gente te admira por tu sencillez. También sueles destacarte por tu gran capacidad creativa y tu brillante inteligencia.