Qué temporada de Malcolm el de enmedio tuvo más éxito

La calidad de “Malcolm el de enmedio” nunca se degradó a lo largo de sus temporadas hasta el punto de ser mala. De hecho, algunos de sus momentos más fuertes y líneas argumentales más icónicas se desarrollaron en temporadas finales.

No obstante, la historia de la temporada 6 cayó en un punto un poco incómodo en el que la serie parecía mantenerse a flote hasta el final.

Si bien la locura del programa podría ser parte de su encanto, comenzar la penúltima temporada con Reese desertando del ejército en Afganistán, haciéndose pasar por una mujer en un burka y casarse legalmente con un hombre local fueron una clara señal de que las cosas se descarrilaron. Aunque el ejército parecía una buena dirección para Reese, el personaje tenía poco que hacer en la historia, al igual que el resto de los personajes.

¿Cuál fue la temporada más exitosa de “Malcolm el de enmedio”?

Según los Nielsen Ratings (un sistema estadounidense para medir la audiencia) , la temporada más exitosa de "Malcolm el de enmedio" fue la primera, ya que el programa comenzó con una cifra de 23 millones para el episodio debut y 26 millones para el segundo episodio. Manteniéndose en los primeros lugares dentro de los programas más vistos durante 2000, que fue el año en el que se transmitió al aire.

A partir de la temporada dos, el ranking comenzó a caer año tras año, aunque siempre se mantuvo dentro de los programas favoritos del público.

Temporada 1 - “Malcolm el de enmedio”

No hay nada como volver a ver la temporada uno de “Malcolm el de enmedio” para encender esos recuerdos llenos de nostalgia. Con todo el elenco mucho más joven de lo que el público llegaría a reconocer, la primera temporada es un agradable viaje por el camino de la memoria que se enfoca en el desarrollo del personaje.

Hal todavía no hacía travesuras extravagantes, el papel de Reese como matón aún no se había formado completamente y el elenco de apoyo no era tan sustancial. A pesar de esto, la primera temporada de “Malcolm el de enmedio” representó el corazón del programa y consolidó los temas que continuarían durante el resto de toda la historia que se contaría durante los siguientes seis años.

A ti, ¿Cuál de las siete temporadas de “Malcolm el de enmedio” te gustó más?