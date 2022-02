Conoce la lujosa mansión de Britney Spears en Los Ángeles

Britney Spears, cantante, bailarina, compositora, modelo y actriz sin dudas ha acaparo toda la atención en los últimos meses a causa de su eterna batalla legal. No obstante, en esta ocasión hablaremos sobe la lujosa propiedad que la artista debió dejar atrás al finalizar su tutela legal. La también diseñadora de modas y empresaria estadounidense comenzó a actuar desde niña, a través de papeles en producciones teatrales. Después adquirió fama al participar en el programa de televisión “The Mickey Mouse Club” y en 1997 firmó con “Jive Records” para lanzar su álbum debut, “...Baby One More Time”, el álbum más vendido de una solista adolescente.

Posteriormente, en el 2000, la cantante lanzó su segundo álbum, “Oops!... I Did It Again”, que vendió 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos. Durante su primera década en la industria, Spears se convirtió en una figura prominente en la música pop y en la cultura popular. Sus primeros dos álbumes la establecieron como un icono pop y rompieron récords de ventas, mientras que canciones como “...Baby One More Time” y “Oops!... I Did It Again” se convirtieron en éxitos internacionales. Es debido a ello que no sorprende el hecho de que Britney haya vivido en una lujosa mansión.

Imagen: Pague Six

No obstante, tres meses después de que terminara su tutela de 13 años, Britney Spears está lista para hacer muchos cambios en su vida, y eso incluye renunciar a su mansión de mucho tiempo en California. La cantante acudió a Instagram para anunciar que dejará su casa de Thousand Oaks en la que pasó más de seis años y está buscando un nuevo lugar. Sobre ello la actriz afirmó;: “Así que esta es la vista desde mi habitación… Es bastante espectacular…Hace siete años que vivo en esta casa y estoy en proceso de comprar una casa nueva… ¡Es hora de cambiar!”

Imagen: Page Six

Britney compró la casa de cinco dormitorios y ocho baños por $ 7.4 millones en octubre de 2015. La mansión cuenta con una extensión colosal de 20 acres, se estima que la propiedad tiene un valor de más de $ 10 millones, según “Zillow”. La sala de estar posee una chimenea focal y ventanas largas; la cocina cuenta con una isla central se conecta con el comedor informal con un ventanal. En el segundo piso se encuentra la suite principal, equipada con una terraza privada con vistas a la montaña y un baño de mármol. Al lado hay cuatro dormitorios de invitados y una sala multimedia. Hacia el exterior se puede apreciar una cancha de tenis iluminada y un campo de golf de tres hoyos.

Imagen: Page Six

La mansión de Britney Spears está diseñada como una villa italiana que se abre a un vestíbulo con piso de mármol que conduce a una gran sala alfombrada con un techo de 35 pies de altura y una chimenea. La sala de estar formal está anclada por una repisa de chimenea de piedra caliza, mientras que su biblioteca con paneles de roble, equipada con estanterías empotradas, cuenta con pisos de parquet de “Versailles” y su propia chimenea. La propiedad también cuenta con un pabellón junto a la piscina de 1,200 pies cuadrados con su propia cocina completa, baño y bodega para 3,500 botellas, además de una cancha de motor trasera con acceso a un garaje para seis autos, jardines con flores, una piscina infinita, un stand- solo balneario y una fructífera huerta.