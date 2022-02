Sol Pérez reveló cuándo regresa a la TV con estas fotos que nadie pasó por alto

Nuevamente, Sol Pérez le brindó la posibilidad a sus miles seguidores en Instagram de que le preguntaran lo que quisieran. Así es como la conductora de Canal 26 y panelista de eltrece dedicó varias horas de su día a responder las más curiosas inquietudes de sus fanáticos.

Muchos quisieron saber cómo hace para lucir una figura espléndida e indagaron sobre sus entrenamientos y alimentación. "¿Tenés una rutina?", preguntó una internauta. "¿En el gym? Todos los días una distinta, eso es lo que más me gusta", contestó ella.

"¿Qué no puede faltar en un permitido tuyo?", quiso saber otra. "Me gusta más lo que como que los permitidos", aseguró Pérez junto a una foto en el mar. "¿Recomendás tomar proteína para ganar masa muscular?", le consultaron. "Si podés hacerlo solo con alimentación, no hay nada mejor que eso. Y no hay que tenerle miedo a los carbohidratos", afirmó.

También hubo quienes quisieron saber cuándo regresa a la televisión y ella reveló que a Nosotros a la mañana, el magazine que conduce el Pollo Álvarez en el canal del solcito, vuelve este jueves. Además, contó que a la conducción del noticiero vuelve en marzo. Ambas respuestas las acompañó de dos fotografías en el estudio de TV que nadie pasó por alto.

Entre otras cosas, Sol habló de sus colores favoritos (negro, blanco y rosa), de su relación con Damián Betular, confesó qué es lo que más odia en el mundo y adelantó que pronto subirá "recetas ricas" a las redes.