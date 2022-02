Qué dijo "Pedro, el escamoso" tras las críticas por su impresionante cirugía estética

Miguel Varoni es el actor colombo-argentino que se puso, más de 20 años atrás, en la piel de Pedro Coral Tavera, el protagonista de Pedro el Escamoso. Gracias a este papel, el artista logró saltar al estrellato y hacerse conocido en distintas partes del mundo. Él le daba vida a un mujeriego empedernido que llegaba a la ciudad de Bogotá escapando de un conflicto amoroso. No era el típico galán de telenovelas ya que no era guapo, ni se vestía bien. Sin embargo, cautivaba con sus llamativas coreografías y se creía el mejor bailarín de Colombia.

La producción se emitió en Canal Caracol y luego de este trabajo, Varoni continuó deslumbrando delante de las cámaras. 'Te voy a enseñar a querer', 'Los Victorinos', 'Ojo por ojo', 'La casa de al lado', 'Corazón valiente' y 'Marido en alquiler', son algunas de las tiras en las que brilló posteriormente. Hoy, se desempeña fuera de las luces como vicepresidente creativo de Telemundo, la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de NBCUniversal.

Recientemente, el actor decidió someterse a una impresionante cirugía estética y sorprendió a todos con el resultado. Varoni pasó por el quirófano para realizarse un rejuvenecimiento y ahora se lo ve con pómulos firmes, sin arrugas en su frente ni en su cuello. Además, también se hizo un pequeño retoque en su pecho y abdomen. Optó por recurrir al bisturí luego de haber descendido mucho de peso.

"Arranca esta aventura de transformación y es gracias a Alan González, que va a ser una realidad... Les voy contando", adelantó en su cuenta de Instagram antes del increíble cambio y luego compartió diferentes etapas del proceso.

El antes y el después de Miguel Varoni, el protagonista de 'Pedro el escamoso'

Como era de esperar, muchos salieron a criticarlo y él, no se quedó callado al leer sus mensajes en la red. "Yo leo los comentarios de la gente que me dice: ‘imb***, por qué no se acepta’ y yo los entiendo, pero… soy feliz, exactamente, soy feliz, es un tema muy jodido, es un tema muy difícil, soy feliz, entonces… uno no es monedita de oro para hacer feliz a todo el mundo, uno lo que tiene que hacer es tomar la decisión uno y saber qué quiere hacer y cómo quiere verse mejor y si uno tiene cómo, hacerlo", manifestó.