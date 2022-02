Preciosa: Natalie Pérez conquistó a todos con su hermosura

Natalie Pérez se encuentra muy ansiosa esperando el estreno de su más reciente colaboración musical junto a Soledad Pastorutti. La canión titulada “Lágrimas y flores” saldrá este jueves 24.

Por otra parte, Natalie cruzó a una seguidora virtual que la criticó en Instagram por su pose y vestimenta. "¿Qué es obvio, corazón? ¿Que tengo un traje de baño enterizo con el que no se me ve nada? Y si se me viera algo, ¿qué tiene? ¿Y mi pose? Estoy parada normal, exprimiendo una naranja. Ni siquiera estoy posando. ¿Le molestará mi cara? De que estoy cansada, tengo hambre y aún no es la hora de comer. De qué embole, mil cosas pueden ser... ¿Qué es lo obvio? No quiero que me escriban nada en especial... Me río con lo que me escriben y punto" respondió Natalie ante el mensaje de la hater: "¿Y qué querés que te escriban? ¿No es un poco obvio? Con tu pose y en malla…". Recordamos que todo comenzó cuando un followers le escribió a la compositora de 35 años "Te saco el juguito, bebé" en una fotografía.

Hace unas horas, Natalie Pérez compartió unas fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers. Allí se puede ver a la cantante y compositora haciendo gala de su hermosura con una increíble sesión de fotos. La también cantante lució un body de color violeta pastel y una falda verde. La ex “Esperanza mía” complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Ya hiciste el pre save de LAGRIMAS Y FLORES ft @sole_pastorutti ? el link lo encontrás en mi biografía El 24/02 a las 20:00 ???? la vas a poder disfrutar en @spotifyargentina y en @youtube ¡se viene el huracán de #arequito con el de #villaurquiza” fue el simple y promocional texto que eligió de epígrafe Pérez para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Natalie Pérez

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la intérprete de “Te quiero y nada más” se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 92 mil corazones. Además, la publicación de la morocha cosechó miles de comentarios de halago y cariño, hacia su espléndida belleza, de parte de sus más fieles seguidores.