Desde Dubai, Romina Malaspina encandiló a todos con su hermosura

Romina Malaspina ya se encuentra en la exótica ciudad de Dubai tras un extenso viaje en avión con sus respectivas escalas. La influencer y empresaria se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos para participar de un evento de Blockchain.

Romina compartió varios detalles de su viaje al país de Oriente Medio. “Ahí esta el Burj Khalifa, el rascacielo más alto del mundo, 828 mts, Vamos a cenar ahí esta semana” Escribió la también DJ en sus historias de Instagram junto a una pequeña grabación nocturna en las carreteras de Dubai con el rascacielos en uno de sus costados.

Hace unas horas, Romina Malaspina compartió unas fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran parte de sus millones de seguidores de todo América Latina. En la misma se puede observar a la modelo de 27 años desplegando toda su hermosura ante la cámara desde el complejo de edificios Downtown. La mediática lució un traje de baño de color blanco que combinó con bucaneras animal print. Además, la blonda complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

“Behind catwalk” y un emoji de corazón blanco fue el sencillo y corto texto que epígrafe que eligió Malaspina para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex participante de Gran Hermano se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 60 mil corazones. Además, la ex conductora de Canal 26 recibió cientos de comentarios por parte de sus más fieles seguidores en la popular plataforma, que resaltaron su envidiable figura física y su look elegido.