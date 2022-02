Así de hermosa es la nueva novia de The Weeknd ¿Olvidó a Bella Hadid?

The Weeknd, está en el ojo público a causa de una serie de fotos que revelarían quien es su nuevo amor. El cantante, compositor y productor canadiense, empezó a ganar reconocimiento a finales de 2010, cuando subió de forma anónima varias canciones a “YouTube” bajo el nombre de The Weeknd. Durante el 2011 lanzó tres mixtapes de nueve pistas que fueron muy aclamados por la crítica. En el siguiente año, lanzó su primer trabajo recopilatorio titulado “Trilogy”, con treinta pistas remasterizadas de sus mixtapes y tres canciones más.

El álbum debut del artista fue “Kiss Land” y su segunda grabación, “Beauty Behind the Madness” se volvió en su primer álbum en llegar al número uno en la lista estadounidense “Billboard 200”. Este último produjo los sencillos número uno “The Hills»” y “Can't Feel My Face” que llegaron juntos a los tres primeros lugares en la lista “Billboard Hot R&B Songs”, convirtiéndose en el único artista del 2015 en hacerlo. The Weeknd ha ganado tres Premios Grammy y ha sido nominado para un Premio de la Academia,? y nueve Juno Awards. Es debido a su fama mundial que la aparición de un nuevo amor en su vida ha emocionado a sus millones de fans ya que no se o veía en pareja desde su regreso con Bella Hadid.

El artista que septiembre de 2016, lanzó su tercer álbum de estudio cuyo título sería “Starboy”, alcanzó el número uno en el “Billboard Hot 100”. The Weeknd fue visto besando a la rumoreada novia Simi Khadra en Las Vegas,en su fiesta de cumpleaños número 32 durante el fin de semana.

Khadra, que forma la mitad del dúo de DJ Simi Haze, fue vista acariciando a The Weeknd mientras según los testigos del evento; las imágenes del momento pertenecen a "TMZ". Ni el cantante ni Khadra parecían estar ocultando su amor mutuo, aunque ambos se pusieron gafas de sol para la fiesta interior. Los rumores de que The Weeknd estaba saliendo con Simi comenzaron a circular a principios de este mes después de que los vieran cenando juntos en Los Ángeles.

Imagen: TMZ

Curiosamente, Khadra parecía ser amiga cercana de la ex novia de The Weeknd, Bella Hadid, e incluso publicó varias fotos con la top model en su Instagram. The Weeknd salió con Hadid, de 25 años, de forma intermitente desde 2015 hasta 2019, aunque Bella ahora está saliendo con Marc Kalman.