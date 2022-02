Qué dijeron las protagonistas de Pasión de Gavilanes sobre la ausencia de Jorge Cao

Luego de una larga espera, llegó el día y el pasado 14 de febrero, miles de fanáticos de Pasión de gavilanes pudieron comenzar a ver la continuación de la atrapante historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo por la pantalla de Telemundo. Si bien el elenco protagónico original está completo, hay algunos de los actores que formaron parte de la primera entrega que debieron ser reemplazados en la segunda. Tal es el caso de Jorge Cao, quien le dio vida al abuelo Martín en la producción de Canal Caracol.

En su lugar, en esta secuela está el actor colombiano Germán Quintero. El artista cuenta con una interesante carrera y anteriormente ya sobresalió con su gran carisma en otras producciones como 'El baile de la vida', 'El cartel de los sapos' y 'Escobar, el patrón del mal', entre otras más.

Acerca de la decisión del actor cubano de no formar parte de la continuación del culebrón, Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss, protagonistas de la tira, expresaron su opinión. "Yo quiero muchísimo a Jorge, pero Jorge está muy tranquilo con su decisión de no participar de lo que yo he entendido. Sigue siendo parte de nosotros y existe el mismo cariño, el mismo amor y tenemos el mismo respeto hacia el actor, hacia la persona y respetando su decisión al 100%", manifestó la actriz que interpreta a Norma Elizondo.

Por su parte, Rey, quien le da vida a Jimena Elizondo, señaló: "Hay decisiones personales que hay que respetar y eso fue lo que pasó... Yo lo amo, lo adoro, lo llevo en mi corazón, pero pues en una próxima oportunidad nos encontraremos".

La más afectada, sin dudas, es Natasha Klauss, quien se pone en la piel de Sarita Elizondo. "Es el padrino de mis dos hijas. Es mi papá putativo literal... Para mí ha sido el dolor que te puede dar la pérdida de un familiar. Casualmente tuve dos pérdidas el año pasado en mi vida personal, entonces no tenerlo aquí es eso: es una pérdida", indicó.