El rostro de Maluma ha quedado deformado por la mordedura de su perro

Basta con echar un vistazo a la cuenta de Instagram de Maluma para darse cuenta que ama a los animales, sobre todo a sus perros. El cantante tiene tres perros Bonnie, Clyde y Buda quien fue el último en incorporarse a la familia.

En las historias de su cuenta de Instagram, Maluma llamó la atención de sus fans por las lesiones que tenía en su rostro. Al principio parecían de alguna pelea o un accidente pero en realidad se las hizo su perro Buda que se asustó al escuchar su máquina de afeitar.

Ante esto Maluma declaró: “La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, pa‘ que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado” dijo el cantante.

Actualmente Maluma se encuentra promocionando la película “Cásate conmigo”, que protagoniza con Jennifer Lopez, así que resultaba casi imposible que sus heridas pasaran desapercibidas. Por ello el cantante ha querido aclarar lo que le sucedió antes de que pudiera surgir ningún rumor al respecto.

Imagen: Instagram Maluma

Además de las imágenes Maluma mostró la herida que le dejó su perro en la frente donde se puede apreciar las marcas de la mordida. El cantante está compartiendo constantemente partes de su vida diaria en Instagram, aunque recientemente aseguró que ya no está pendiente todo el tiempo de las redes sociales.