Así es la danza con la que Jennifer Lopez cautivó a sus fans

Jennifer Lopez, actriz, cantautora, bailarina y productora, ha acaparado todas las miradas con su figura curvilínea. La también diseñadora y empresaria estadounidense. Obtuvo su primer trabajo como bailarina EN 1992 y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. El primer papel protagonista de la actriz fue en la película “Selena”, con el que en ganó más un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como “Mejor Actriz”. En 1998, con la película “Out of Sight”, la artista logró cobrar dos millones de dólares y además realizó una de las mejores actuaciones de su carrera.

En cuanto a su carrera de cantante, Jennifer Lopez, debutó en 1999 con su sencillo “If You Had My Love” que fue número uno en “Billboard Hot 100” y con su álbum “On the 6”, gozando de gran éxito en el mercado internacional. Actualmente la artista es sumamente popular en las redes sociales como Instagram ya que allí posee 195 millones de seguidores.

Con el lanzamiento simultáneo de su segundo álbum de estudio, “J.Lo”, y su película “The Wedding Planner” en 2001, Jennifer Lopez se convirtió en la primera persona en tener el puesto número uno en el cine y en su álbum en la misma semana, “Récord Guinness” que nadie le ha quitado. Su álbum de remezclas de 2002, “J to tha L-O!: The Remixes”, se convirtió en el primero en la historia en debutar en el número uno en el “Billboard 200”. Más tarde ese año, lanzó su película “Sucedió en Manhattan” que gozó un gran éxito en taquilla.

El cuarto álbum de estudio de Jennifer, “Rebirth” fue lanzado en 2005 y certificó platino en los Estados Unidos. Su quinto álbum de estudio, “Como ama una mujer” alcanzó el puesto número diez en el “Billboard 200” y número uno en la lista de “Top Latin Albums de Estados Unidos” el cual rompe récord con las ventas más altas para un artista que hace su debut en un álbum en español. Gracias a su hit musical “On The Floor”, Lopez fue la primera mujer en alcanzar las 500 millones de reproducciones en la historia de “YouTube” y hasta la fecha cuenta con más de 1,15 billones de reproducciones. Hasta 2016, este sencillo había vendido más 11 millones de copias en el mundo, siendo uno de los sencillos digitales más vendidos de toda la historia.

En 2011, Jennifer López fue elegida por la revista “People” como la mujer más bella del mundo, al año siguiente fue nombrada como la celebridad más poderosa del planeta según la revista Forbes. La cantante ha vendido más de 50 millones de discos en el mundo, 20.8 de ellos solo en Estados Unidos, y acumula un total de 3,5 billones de dólares en taquilla mundial con todas sus películas. Recientemente la exitosa artista compartió un atrapante video en Instagram en cual se ha ganado millones de me gusta a causa del encanto natural de Lopez.