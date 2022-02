Así de hermosa luce Evangelina Anderson a sus 38 años

Si hay alguien que nunca deja de llamar la atención en la red es Evangelina Anderson. Ya sea por sus dichos o por sus increíbles fotografías, la mujer de Martín Demichelis está siempre en el centro de atención. En su cuenta de Instagram, la bellísima modelo cuenta con casi tres millones de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza y no se les pasa nada por alto.

Recientemente, le permitió a sus admiradores que le realizaran todo tipo de preguntas y sorprendió con sus respuestas. "¿Sos donante de óvulos? ¿No te da intriga conocer esos bebitos? ¿No los sentís un poquito tuyos?", le consultó una internauta.

Anderson contestó: "No doné hijos, doné óvulos. Esos óvulos sin fecundar no son nada. Pero para una mujer que sus óvulos "no sirven" es la oportunidad para ser mamá". Esta no es la primera vez que ella habla del tema: en 2018 reveló que había optado por donar óvulos y ayudar a aquellas mujeres que desean tener hijos y no pueden.

Además, contó por qué sus pequeños no usan uniforme en el colegio, cómo se recupera su hija Emma, de los límites de velocidad en las rutas alemanas, reveló que le encanta hacer ejercicio físico y enseñó cómo le quedó el dedo luego de un doloroso accidente doméstico, entre otros temas.

Ahora, una vez más se convirtió en el centro de atención, pero en esta ocasión fue por una fotografía que subió. La hermosa modelo posó para la cámara con un fabuloso vestido y conquistó miles de corazones. A sus 38 años, no quedan dudas de que Anderson es una de las mujeres argentinas más bellas.

