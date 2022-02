Al rayo del sol, Romina Malaspina enamoró a todos

Romina Malaspina deslumbró a sus más de 2.6 millones de seguidores en Instagram colgando un nuevo contenido multimedia a su perfil. La blonda se encuentra en pleno viaje a la ciudad de Dubai para presenciar la Blockchain Week.

“Voy a cubrir el evento de lanzamiento de los NFT de @degendinoz. Un grupo de emprendedores argentinos que van a hacer eventos crypto por todo el mundo” escribió Romina en sus stories de Instagram.



Hace unas horas, Romina Malaspina compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede observar a la modelo de 27 años desplegando toda su hermosura ante la cámara al rayo del sol. La mediática lució un ajustado traje de baño de color negro. Además, la blonda complementó su look con su cabello suelto, una gorra negra con un bordado con las iniciales de la ciudad de New York y un delicado make up.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

“Una la semana pasada en la Costa. Mientras tomo la conexión de Etiopía hacia Dubai busco fotos en mi galería que no subí. Que les gustaría que les muestre de Dubai? Los leo a todos” fue el simple y mediano texto que eligió de epígrafe Malaspina para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex participante de Gran Hermano se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 77 mil corazones. Además, la ex conductora de Canal 26 recibió cientos de comentarios por parte de sus más fieles followers en la popular plataforma, que resaltaron su espléndida figura física y su outfit escogido.